François rijdt zijn Camino met handbike én vrouw Wendy na stopzetten behandeling: “Hij is gezwicht voor mijn overredingskracht”

Voor François Vangaeveren (54) uit Gullegem – Swat’n voor de vrienden – ging onlangs een droom in vervulling. De financieel medewerker bij WAAK in Kuurne slaagde er in om ondanks zijn spierziekte en longkanker met een handbike op armkracht de laatste 270 km te voltooien van de Camino, de legendarische pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostela. Zijn onderneming bracht via sponsoring ook nog 17.500 euro op voor Spierziekten Vlaanderen.

Swat’n werd door het leven niet gespaard. In april 1991 werd bij hem Hodgkin, beter gekend als lymfeklierkanker, vastgesteld. Drie verschillende chemotherapieën en 25 bestralingsmomenten in het UZ Gent later werd hij in december dat jaar genezen verklaard. “Ik moest wel regelmatig op medische controle om bij een eventuele terugval snel behandeld te kunnen worden”, begint hij zijn verhaal.

“Bij één van die controles, in augustus 1999, werd bij een scan een gezwel ontdekt in mijn linkerlong. Na een biopsie werd duidelijk dat ik hervallen was. De behandeling bestond opnieuw uit meerdere chemotherapieën. Tijdens die behandeling had ik iets gelezen over de Camino en toen is de beslissing gevallen: als ik dit hier overleef, onderneem ik die tocht”, klinkt het zelfverzekerd.

In april 2000 was er goed nieuws. De chemo had zijn werk gedaan en Swat’n was voor de tweede maal genezen verklaard. Belofte maakt schuld vond de Gullegemnaar, maar door omstandigheden kwam van de Caminoplannen jarenlang niets in huis. “Vanaf 2007 kreeg ik bovendien hoe langer hoe meer last van rugklachten en zware, pijnlijke benen waardoor het stappen moeilijker ging. Na consultaties bij verschillende specialisten kwam een neuroloog tot de diagnose HSP ofte Heriditaire Spastische Paraparese: een spierziekte waarbij de benen beetje per beetje ‘uitvallen’. Ongeneeslijk en onomkeerbaar. Te voet of per fiets nog naar Compostela trekken, mocht ik vergeten.”

Uitstel, geen afstel

Toch gaf Swat’n niet op. Er was blijkbaar nog een optie: de handbike, een ligfiets die op armkracht voortgedreven wordt. De man schafte zich er één aan en ging aan het oefenen. Met steun van zijn vrouw Wendy De Roo, enkele vrienden en enkele BV’s als ex-wielrenner Nico Mattan en zangeres Els Pynoo van Vive La Fête kregen de plannen voor de tocht almaar duidelijker vorm. Swat’n zou, met een mobielhome als terugvalbasis, op 30 mei vanuit Gullegem naar Compostela vertrekken.

Maar toen was daar plots corona. De plannen moesten uitgesteld worden. “Uitgesteld, niet afgesteld. Dus ging ik door met mijn trainingen”, getuigt de man. Als klap op de vuurpijl bleek hij eind 2020 longkanker met uitzaaiingen te hebben. Terug dus naar de chemo- en immunotherapie. Een jaar lang. Ook al wist hij dat hij normaal maar een paar jaren meer te leven heeft; het bracht hem niet van zijn stuk. Doorzetten zou hij. Ook nadat hij in januari de behandeling liet stopzetten. Hij bleef vastbesloten zijn droom waar te maken: ondanks alles de hele Camino uitrijden.

We kregen veel applaus onderweg, maar vooral ook respect en waardering

Vrouw Wendy trachtte hem er echter wijselijk toe aan te zetten zijn doel wat bij te stellen. In plaats van de hele tocht van 2.100 km , leken de laatste loodzware 270 km van de route – van net voor Cruz de Ferro tot in Compostela – een meer haalbare kaart, vond ze. En het kon met zijn tweeën: haar man met zijn handbike, zij al stappend. “Mijn man moest er even over nadenken”, zegt ze, “maar hij is gezwicht voor mijn overredingskracht. Dat wij meteen aanbiedingen kregen van mensen die ons wilden begeleiden en elke dag voor ons voedsel en een slaapplaats zoeken, overtuigde ons dat we nog altijd goed bezig waren.”

Overweldigend avontuur

Zo vertrok het koppel op 26 mei naar Spanje en begonnen ze hun tocht op 28 aan het grote ijzeren kruis waar bedevaarders symbolisch stenen achterlaten voor dierbaren die ze op hun pelgrimstocht met zich meedragen. “Dat waren er voor ons ontelbaar veel”, getuigt Swat’n met tranen in de ogen. Zoals hen voorspeld was, werd hun Camino een overweldigend avontuur waarin je haast dagelijks jezelf tegenkomt, wil afhaken, maar dan toch doorzet. “Omdat je nu eenmaal vast van plan bent het einddoel te bereiken, net zoals zoveel pelgrims. We kregen veel applaus onderweg, maar vooral ook respect en waardering”, vult Wendy aan.

Swat’n en Wendy houden aan alles een dubbel gevoel over: ze zijn apetrots op hun prestatie, maar kunnen niet zomaar vergeten dat hun tocht er sinds 8 juni op zit. “Nieuwe plannen hebben we voorlopig niet”, besluit Swat’n. ‘In mijn toestand plan je niet ver meer vooruit. De handbike staat er sinds onze aankomst onaangeroerd bij. Als getuige van een unieke prestatie die niemand ons nog afpakt.”

