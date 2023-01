François Lagast: “Best trots op mijn titel van Krak Knokke-Heist 2021”

Rasechte Heistenaar François Lagast, de Krak van 2021, heeft een druk jaar achter de rug. Ook in het nieuwe jaar zit hij niet stil. “Straks begin ik opnieuw met het beschilderen van etalages voor carnaval.”

François Lagast mocht zich een jaar lang Krak van Knokke-Heist noemen. “Ik was daar toch wel trots op en werd er het voorbije jaar ook vaak over aangesproken”, zegt François. “Op café, in de verenigingen waar ik lid van ben en tijdens mijn activiteit als etalageschilder werd ik gefeliciteerd met deze titel.”

“In de kerst- en nieuwjaarsperiode heb ik me opnieuw volop kunnen uitleven met het beschilderen van etalages. En binnenkort doe ik hetzelfde voor carnaval, dat we dit jaar gelukkig opnieuw uitbundig mogen vieren.”

“We worden trouwens steeds meer gevraagd voor het thematisch beschilderen van etalages. Niet alleen in mijn eigen gemeente, maar ook in Brugge, Blankenberge, Eeklo tot zelfs Gent. Met het schilderen op doek ben ik overigens ook nog volop bezig.”

“De voorbije maanden heb ik veel geschilderd voor een nieuwe expositie in de kunsthal van cultuurcentrum Scharpoord vanaf 10 maart.”Uiteraard volgt François ook de huidige Krak-wedstrijd op de voet. “Ik ken meerdere kandidaten persoonlijk en, ja, ik heb ook mijn stem uitgebracht. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar die is naar chocolatier David Maenhout gegaan. Een heel sympathieke en gedreven vakman.”

(PDV/foto DC)

