Francky Dury geeft lezing over coaching

Op dinsdagavond 30 mei om 19.30 uur brengt topcoach Francky Dury een lezing over coaching met relatie naar leiderschap en bedrijfsleven bij Dovy Keukens Waregem. De opbrengst gaat integraal naar de IRON Man Harelbeke, waarbij Michaël Vannieuwenhuyze op 1 juli de afstand van een volledige triatlon in zijn eentje aflegt, ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

“Dit kwam er op initiatief van Johan Vanhove van Dovy Keukens Waregem”, vertelt Michaël trots. “Francky is zowat mijn buurman, en toen Johan en Francky elkaar tegen het lijf liepen tijdens een event ging de bal aan het rollen. Voor slechts tien euro, die integraal naar KOTK gaat, is er de voordracht en een drankje. Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking.”

“Dit weekend heb ik er ook al de 1000 kilometer voor KOTK opzitten. Heel lastig na mijn halve triatlon van een week eerder als voorbereiding voor mijn IRON Man-uitdaging in Harelbeke. Het was een heel pakkend evenement waar je kippenvel van kreeg bij het horen van al die verhalen. Zelf mocht ik mijn initiatief uit de doeken doen op het podium in Waregem en Mechelen. Zo kreeg ik een aantal extra fietsers mee in mijn peloton die heel veel respect hebben voor wat ik doe. Dit doet heel veel deugd.”

“Ik kwam jaren geleden op het idee toen een zoon van bevriende lopers gestorven is door deze vreselijke ziekte. Het gevoel niets te kunnen doen overheerste. Zo ben ik gestart met 1000km voor KOTK met mijn werk in Brussel in 2018. Maar ik wilde meer, nadat ik ook al een tante en enkele vrienden verloor. Zo betrok ik mijn hobby als triatleet bij mijn evenement. Een volledige Ironman volledig alleen afleggen zal pittig zijn, maar na het horen van al die verhalen ben ik gemotiveerder dan ooit.” (ELD)