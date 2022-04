Francine Van Biesbrouck nieuwe secretaris van harmonie Sint-Cecilia uit Rumbeke

Frans Leflere gaf na een zevental jaar aan dat hij het secretariaat van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia wou doorgeven en Francine Van Biesbrouck, echtgenote van Frank Markey jarenlang dirigent van de harmonie heeft die taak op zich genomen. “Ik ben al 35 jaar spelend lid en ik wou iets voor de harmonie terugdoen”, zegt Francine.

“Ik ben een kind van de zee, in 1963 geboren in Nieuwpoort. Ik heb nog één zus Catherine en twee broers Roger en Paul. Ik volgde aan de rijksnormaalschool in Brugge een opleiding tot onderwijzeres. Ik startte als medewerkster bij agence Littimmo in Koksijde en ik geef reeds vele jaren les in het GO MPI Sterrebos aan leerlingen met een autismespectrumstoornis niveau vijfde en zesde leerjaar”, vertelt Francine.

“Ik volgde de muziekschool in Veurne en Roeselare en speelde mee in de Koninklijke Harmonie Koksijde. Via een gemeenschappelijke vriendin ben ik in contact gekomen met Frank Markey. Dat contact was blijkbaar erg ‘plakkerig’, want vanaf 1987 speelde ik mee met de Rumbeekse harmonie en in 1988 zijn we getrouwd.”

“Samen hebben we twee kinderen, Sara en Tony. Sara woont met haar vriend Nick Smet in Beveren en Tony met zijn partner Cynthia Degand in Roeselare. Sara geeft notenleer in STAP en onze zoon is technicus bij de koekjesfabriek Jules Destrooper in Ieper. Sinds 3 april zijn we oma en opa van Matteo, zoontje van Cynthia en Tony. Sinds 1992 wonen we in de Kerkweg in Oekene, waar ook onze muziekwinkel gevestigd is.”

Verschillende taken

“Een secretaris van een harmonie heeft veel uiteenlopende taken. Ik zorg voor het aanvragen van evenementen, het reserveren van locaties, het doorgeven van onze optredens in ‘Uit in Vlaanderen’, ik verzorg de correspondentie met VLAMO (Vlaamse Amateur Muziek Organisatie, red.) en de verzekering bij Assist van onze leden.”

Eindelijk kan het optreden met Gunther Neefs doorgaan, dit op vrijdag 6 mei

“Die leden dat zijn 64 leden van de harmonie, 41 van Jorum, 19 van mini-Jorum, 15 van de drumband en tien bestuursleden. Alles samen is dat één grote muzikale familie en ik maak dat de papieren van die grote familie in orde zijn”, knipoogt Francine en dankt, in naam van de alle leden van de harmonie, haar voorganger Frans Leflere hartelijk voor het geleverde werk.

Günther Neefs

Francine vraagt op het einde van ons gesprek de megafoon om reclame te maken voor ‘Gunther Neefs in Rumbeke’. Dat event was reeds in 2020 aangekondigd en kon door het C-beestje niet doorgaan. Eindelijk kan het nu op vrijdag 6 mei om 20 uur. Hij brengt samen met de harmonie zijn programma Roots 66. Het is een reis naar de roots van de muziek langs de Route 66.

In het eerste deel brengt de harmonie Music from Chicago to L. A. In het tweede deel hoor je Günther Neefs, begeleid door de voltallige harmonie. Ook in het tweede deel vertelt Guy De Pré op onnavolgbare wijze in vijf authentieke clips, over deze muziek. Iedereen die meedoet, staat garant voor een aangename muzikale avond in theaterzaal OCAR, Kerkplein in Rumbeke.

Er is ook een VIP-arrangement voorafgaand aan het concert en tijdens de pauze, muzikaal opgeluisterd door Bluesartiesten Patt Mayeu & Son. Kaarten voor het VIP gebeuren kosten 40 euro. Gewone kaarten kosten 18 euro in voorverkoop en 25 euro aan de deur. Kaarten zijn te verkrijgen bij José Vandecappelle, Sint-Blasiusstraat 32 in Rumbeke of via 051 24 68 67 of 0476 54 16 81 of reservatie via khr.roots66@gmail.com. Info kaarten en sponsorformules op www.harmonierumbeke.be. (AD)