Francine (72) schenkt gigantische kerstboom aan de gemeente

De gigantische kerstboom die de markt van Komen-Waasten siert heeft niet alleen indrukwekkende afmetingen. Het pronkstuk bevat ook een kern van menselijke warmte. Net zoals vorig jaar werd de boom geschonken door een bewoonster van de grensgemeente.

“Ik heb daar eigenlijk nooit over moeten twijfelen!” Francine Demyttenaere (72), een inwoonster van de deelgemeente Ploegsteert, nam haar telefoon in de handen en belde het gemeentehuis op. “De boom, een Canadese den en dus een erg uitzonderlijk exemplaar, stond hier al toen we hier kwamen wonen. Ondertussen ben ik wat ouder geworden en begin ook wat schrik hebben dat die boom plots zou omvallen. We hebben namelijk al wat stormen meegemaakt en je blijft daar toch altijd een beetje aan denken. Er moest dus een oplossing komen.”

Francine besloot om de boom niet zomaar te laten verwijderen maar hem te doneren aan de gemeente. “Iedereen moet op de centen letten, ons gemeentebestuur ook”, lacht ze .”Als ik met het geven van een boom kan vermijden dat ze in de schatkist moeten grabbelen, dan is dat op zich al een mooi iets. Het is ook ecologisch want waarom zou ik die boom laten vernietigen terwijl hij nog plezier aan iedereen kan bieden? Ik ben natuurlijk gaan kijken naar de inhuldiging en van zodra ik de lampen zag oplichten, dan kreeg ik een warm en goed gevoel.”