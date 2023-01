Fran verhuisde met haar gezin naar Singapore en richt nieuw modelabel op: “Kwaliteit gaat boven kwantiteit”

Fran Lavigne (44) ruilde twee jaar geleden Harelbeke in voor het zonnige Singapore. Haar gezin paste zich snel aan, maar toch voelde Fran dat er iets miste. Het kriebelde om haar creativiteit weer te laten botvieren, dus besloot ze daar in het verre Azië een nieuw modelabel uit de grond te stampen.

Na een decennium als advocate gewerkt te hebben, voelde Fran aan dat het tijd was om het roer om te gooien. Ze had intussen drie jonge kinderen en wist al sinds ze rechtenstudent was dat ze ooit een kinderboetiek wou oprichten. Zo gezegd, zo gedaan. In 2011 riep ze ELISA Fashion for Kids in het leven. (lees verder onder de Instagrampost)



“Toch is mijn studieachtergrond niet voor niets geweest: door mijn kennis van de economische basisbeginselen wist ik goed waaraan ik begon. Tien jaar heb ik mijn kinderboetiek uitgebaat in Kortrijk, terwijl we woonden in Harelbeke”, zegt Fran, een Antwerpse bij wie er West-Vlaams bloed door de aderen stroomt. De liefde volgen naar onze provincie was voor haar ook deels terugkeren naar haar roots, want er woont familie van haar in de streek.

Tot rust gekomen

Twee jaar geleden moest er opnieuw geschakeld worden. “Mijn man (Peter Vyncke, red.) besloot voor het familiebedrijf Vyncke tijdelijk naar Azië te verhuizen. De tweeling Romane en Emilie was toen 12 jaar oud en mijn zoon Gilles was 10; het ideale moment om zo’n sprong te wagen. Maar zelf had ik er ook echt zin in, even weg van alle drukte en sociale verplichtingen.”

“Mijn dochters zijn een grote inspiratiebron”

De oversteek naar de andere kant van de wereld bleek een schot in de roos; alle gezinsleden voelen zich intussen heel goed thuis in Singapore. “We komen hier echt tot rust. Er wordt hier hard gewerkt, maar op een andere manier. Het is hier altijd warm, dus we leven buiten en iedereen is altijd goedgezind. We komen vooral in contact met andere expats die heel open minded zijn en gewoon minder klagen dan de gemiddelde Belg”, lacht Fran.

Ze vertelt dat hun kinderen altijd werden opgevoed met het West-Vlaamse mantra nie trunten en deure doen, ga er gewoon voor, en bijgevolg heel snel hun draai hebben gevonden. De ELISA-shop bleef actief, hetzij op een andere locatie. Vanuit Frans’ woning in de Evangeliestraat in Harelbeke houden de twee vaste verkoopsters Marilyn en Cloé de boel draaiende. Achter de schermen is Fran uiteraard dagelijks bezig met haar eerste modekindje, maar toch kriebelde het om aan iets nieuws te beginnen.

“Slechte werkomstandigheden voor arbeiders en kinderarbeid kunnen voor mij niet door de beugel”

“Ik zit hier aan de bron van de modeproductie, met een al succesvol afzetpunt in België. En ik had tijd en ruimte voor een nieuw project, dus waarom niet? Ik ging op zoek naar een geschikt atelier om mee samen te werken. Dat vond ik uiteindelijk in Vietnam, maar binnenkort trekken we alweer naar India. Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, slechte werkomstandigheden voor arbeiders en kinderarbeid kunnen voor mij niet door de beugel. We zijn sowieso een slow fashionmerk, we produceren steeds een kleine hoeveelheid aan voorraad. Kwaliteit boven kwantiteit”, klinkt het.

Sweet sixteen

Op 21 december 2022 was het dan eindelijk zo ver: de lancering van Les Sweets. Haar intussen 14-jarige dochters zijn heel betrokken bij het label. Ze zijn dan ook de grootste inspiratiebron van Fran.

“Les Sweets is afgeleid van de term ‘sweet sixteen’, kledij voor tieners eigenlijk. De maten gaan van 14 tot 20 jaar, maar natuurlijk kunnen ook volwassen dames bij ons shoppen. Het is allemaal niet zo afgebakend, hoewel sommige stukken wel heel specifiek op die leeftijdsgroep zijn gericht. Mijn dochters helpen mee ontwerpen, stoffen uitkiezen, trends opvolgen… Ze zijn ook, samen met hun vrienden, de modellen voor onze eerste collectie. Teamwork, zo kun je het wel noemen!” De eerste collectie is een partylijn, maar de komende maanden zullen er heel wat andere stijlen de revue passeren. (lees verder onder de Instagrampost)



Hoewel Fran het ontzettend naar haar zin heeft in Singapore, weet ze nu al dat ze daar niet voor eeuwig zal blijven. Het gemis van haar thuisstad en geliefden is soms heel groot. “De wereld is mooi, maar de spreekwoordelijke kerktoren zit toch wel in mijn hart. We keren minstens vier keer per jaar terug naar België voor de boetiek, maar vooral om vrienden en familie te bezoeken.”

Het gezin van Fran. © gf

“Voor het bedrijf van mijn man moeten we zeker nog tot eind volgend schooljaar blijven, maar als het van mij afhangt, doen we daar nog twee jaar bij. Dan hebben de meisjes hun Internationaal Baccalaureaat afgerond, een mooie timing wat mij betreft. Maar we zullen zien, wie weet wat de toekomst brengt …”

Of ze al op bepaalde plannen broedt? “Vroeger was het mijn droom om mezelf op de wereldkaart te zetten met een eigen modelabel. Maar nu denk ik niet dat ik daar echt gelukkig van zou worden. Iets kleinschaliger met veel variatie en nieuwe uitdagingen, dat past beter bij mijn leven. Stiekem ben ik soms een echte huismus. Ik wil nog veel bereiken op professioneel vlak, maar het moet niet 24 op 24 bussiness first zijn.”