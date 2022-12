Fran, Luca en Zita maken sleutelhangers voor De Warmste Week: “We beseffen hoeveel geluk wij wel hebben”

De jaarlijkse actie De Warmste Week gaat deze keer de strijd tegen kansarmoede aan. En dat thema sprak ook de drie vriendinnen Fran Willaert, Luca Senesael en Zita Vanslembrouck er aan. “We beseffen hoe goed wij het hebben in ons warm gezin en willen ons dan ook inzetten voor kinderen die dat geluk niet hebben”, zeggen de meisjes.

Fran (15), Luca (15) en Zita (14) staken enkele weken geleden de hoofden bij elkaar op zoek naar iets waar ze wat euro’s konden bijeen brengen voor De Warmste Week. “Je kan natuurlijk koekjes bakken, maar we wilden voor iets duurzaam gaan en zijn gaan zoeken op internet. Toen kwamen we bij eigengemaakte sleutelhangers terecht en dat zou het worden”, vertellen de meisjes die al drie jaar bevriend zijn. Ze doen heel veel samen: sleep over bij elkaar, hiphop dansen in sporthal Ter Beke, Chiro. Fran en Luca spelen ook saxofoon bij het jeugdensemble van Sint-Cecilia.

Parels

Al enkele weken komen ze nu geregeld samen bij een van de ouders om hun sleutelhangers te maken. “We maken die met parels. Het was direct onze bedoeling dat ze lang zouden meegaan, dus kozen we voor houten parels, aangevuld met zelf gedraaide exemplaren uit klei die onze mama’s dan bakken. Ook zijn er bij in siliconen. Elke sleutelhanger is trouwens uniek”, vertellen de vriendinnen. De parels worden op een soort touw gerijgd, daaraan komt een ring met hangertje.

“De verkoop gaat super goed. Dit hadden we echt niet verwacht. We zitten momenteel al een stuk over de 100 exemplaren”, glunderen Fran, Luca en Zita. Waardoor ze een tandje moeten bijsteken om aan de vraag te voldoen. “Maar eerst onze examens tot een goed einde brengen, hé. Daarna hebben we nog een week om de sleutelhangers te maken en te verkopen.”

Naar Hasselt

En natuurlijk zouden Fran, Luca en Zita de opbrengst van hun actie maar al te graag gaan afgeven in Hasselt. Een sleutelhanger kost 5 euro en kan worden besteld via de facebookpagina Wij vlammen tegen kansarmoede. Wie liever telefonisch bestelt, kan dat na 17 uur op 0474 55 07 53 (mama Gerlinde).