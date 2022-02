Foyer CC Tielt tot einde van het cultuurseizoen uitgebaat ten voordele van Kinderkankerfonds

KKF&CO, een Tieltse vereniging die geld inzamelt voor het Kinderkankerfonds van UZ Gent zal tot het einde van het cultuurseizoen de Foyer in het Gildhof uitbaten. Wie nog iets drinkt na een voorstelling, steunt de komende maanden het Kinderkankerfonds.

Door omstandigheden bleef de deur van de Foyer in het Gildhof al enkele maanden gesloten. Na een voorstelling of film nog even het mondmasker afzetten om iets te drinken of na te praten zat er dus niet in.

Daarom ging de stad alvorens een nieuwe langdurige concessie uit te schrijven opzoek naar een tijdelijke uitbater om de periode van 13 februari tot en met 13 mei te overbruggen. Een uitbating waarbij een organisatie/vereniging met een hart voor de horeca en cultuur de voorkeur genoten boven een individuele uitbating.

KKF&CO

Onder impuls van bestuurslid Claude Taelman stelde KKF & CO, een Tieltse vereniging die geld inzamelt voor het Kinderkankerfonds van UZ Gent zich kandidaat. Woensdag kregen de bestuursleden van de vereniging tijdens een laatste gesprek met het stadsbestuur het heugelijke nieuws dat zij tot de laatste door het cultuurcentrum georganiseerde voorstelling van dit cultuurseizoen voor de uitbating mochten zorgen.

Op die manier kan iedereen vanaf zondag 13 februari dus minstens voor en na een geplande voorstelling van het Cultuurcentrum Gildhof weer terecht in de verbruikszaal gekoppeld aan de schouwburgzaal.

Extra openingsuren?

Eens het team van vrijwilligers – die hun sporen al verdiende bij onder andere de organisatie van een succesvolle truckrun en tal van andere activiteiten – goed ingewerkt is in zijn horeca-avontuur, sluit de vereniging niet uit dat er ook tijdens de week extra openingsuren komen met specifiek georganiseerde thema avonden. Een spelletjes- of quizavond behoren daarbij alvast tot de mogelijkheden.

Samen met de uitbating van de Foyer zullen het in elk geval drukke maanden worden voor de vrijwilligers van KKF & CO want in begin mei stond al de BisArts beurs in de Tieltse Europahal op de planning en op zondag 22 mei gaat Weels & Lights een meetingshow voor oldtimers, specials en tuned cars door.