‘Foxen’ van Oostendse politie patrouilleren al 20 jaar op de fiets door badstad

De Fox-patrouille, de intussen welbekende fietssectie van de Oostendse politie, vierde donderdag haar 20ste verjaardag. Het fietsteam was destijds een van de eerste in de provincie en groeide uit tot een onmisbaar onderdeel van de interventieploegen. “De beweeglijkheid en snelheid van verplaatsen is een absolute troef”, zeggen Bram Vandervorst (47) en Reno Meyer (57), die er 20 jaar geleden bij waren.

“In de tweede helft van vorige eeuw verdrongen auto’s en motoren de fiets als courant politievoertuig. Actieve patrouilles op de fiets zag je niet meer. 20 jaar terug besloten we de Fox-patrouille in het leven te roepen om verschillende redenen”, steekt korpschef Philip Caestecker van wal. “Op die manier verhoogden we de aanspreekbaarheid van politiemensen op het terrein, vergeleken met patrouilles in een combi of op een motorfiets.”

“Er is ook het verschil in aanrijtijden, zeker in verstedelijkt gebied. Daar waar we nu met een wagen gemiddeld binnen de vijf minuten ter plaatse zijn – wat al erg snel is –, zijn de ‘Foxen’ vaak binnen de twee tot drie minuten op locatie, vooral in dichtbebouwde stadsdelen. Die hoge mobiliteit kan een cruciale rol spelen bij tussenkomsten op bijvoorbeeld de zeedijk, in parken of wandelpaden in woonwijken.”

Investeren

Op vandaag telt Politie Oostende twaalf Fox-inspecteurs. Dat zijn leden van de vaste interventieploegen die via een interne procedure op het zadel kunnen wippen. Foxen rijden enkel overdag en bieden solo ondersteuning aan de rest van het team. “Om lid te kunnen worden, moet je beschikken over een goeie fysiek en moet je een natuurlijke interesse hebben in de verkeersmaterie. Elk jaar voorzien we verschillende trainingen om de fietstechnieken te onderhouden. Want manoeuvreren in nauwe en drukke straten en hindernissen ontwijken: het hoort er allemaal bij”, zegt coördinator Stefaan Devrome.

“We mogen in alle eerlijkheid zeggen dat we een voortrekkersrol vervullen. We blijven ook investeren in deze sectie. Zo maken de sportieve mountainbikes plaats voor polyvalente patrouillefietsen. De fiets evolueert van puur een rijwiel naar een functioneel hulpmiddel. Zo leren onze mensen hoe ze een fiets kunnen inzetten als barricade of als verdedigingsmiddel. Het belang van de fiets en de fietspatrouilles zal in de toekomst enkel toenemen.”

Beweeglijk

Bram Vandervorst (47) en Reno Meyer (57) waren erbij toen de Fox-sectie in 2002 in het leven werd geroepen. Hoofdinspecteur Meyer besteeg het stalen ros tot 2006, Eerste Inspecteur Vandervorst tot 2019. “Als fervent fietser en lid van wielertoeristenclub Eastenders was de uitdaging bij de Fox-ploeg me op het lijf geschreven”, vertelt Bram, die in 1999 bij de politie aantrad. “Het gevoel van vrijheid en het actief patrouilleren vormen mooie aantrekkingspolen voor deze job. De fietsbrigade werd bij de start goed onthaald bij het brede publiek. De doelstelling, dat van een moderne en aanspreekbare politie, was daarmee al meteen bereikt. Dankzij onze uniformen valt een Fox goed op in het straatbeeld.”

Reno, politieman sinds 1990, onderstreept. “Eigenlijk mag je ons beschouwen als een voorloper van de hedendaagse strandpolitie. We deden – en doen nog altijd – tussenkomsten op de zeedijk en het strand, en hielpen mee met het opsporen van bijvoorbeeld vermiste kinderen. De absolute troef van een Fox is de beweeglijkheid en snelheid van verplaatsen. Zo kunnen we pickpockets en winkeldieven in de drukke winkelstraten snel bij de lurven vatten. Om dat te doen, weten we precies hoe we onze fiets moeten gebruiken als barricade voor een vluchtende verdachte.”

Fietsen blijft in bloed

Bram en Reno kunnen net als tientallen andere collega’s terugblikken op tal van mooie momenten. “De Foxen hangen als groep goed samen. Elk jaar zijn er specifieke trainingsdagen en teambuildings. We willen ook een pluim op hoed steken van Patrick Dendooven, de commissaris die toen de uitrol van de brigade met succes verzorgde.”

Bram en Reno ruilden de Fox-sectie intussen in voor een functie bij Wijk Noord, dat het centrum en de Opex bestrijkt. “Maar het fietsen blijft in ons bloed. Ook hier maken we de meeste verplaatsingen per fiets. Dat is één van de troeven van onze job.”