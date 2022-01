Foutje ondertussen rechtgezet bij Krëfel op Frunpark in Izegem: Sodlen zijn opnieuw Solden

Op de prijs zal het wel geen effect gehad hebben, maar een menselijk ‘plakfoutje’ leidde tot tot wat hilariteit op Facebook waar iemand een foto gepost had over de Sodlen in de elektrozaak op winkelcentrum Frunpark in Izegem. Ondertussen hangen de letters wel al in de goede volgorde.

Ooit was er het Kortrijkse bankfiliaal dat verkeerdelijk Befluis (i.p.v. Belfius) als raambelettering mee kreeg, nu zijn er dus de Sodlen in Krëfel Izegem. In 2013 ging een nieuw bankfiliaal open op de Doorniksewijk in Kortrijk en de beletteraar had te weinig afstand genomen van zijn werk om te zien dat hij/zij een foutje had gemaakt.

Ook in het geval van de Sodlen in Izegem moest je wat afstand nemen, want wie op de promenade vlak voor Krëfel Izegem passeert staat te dicht om de fout spontaan op te merken. Maar vanop de parking was die toch duidelijk leesbaar.