Foutje in nationaal rijksregister: Gullegemnaar blijkt twee echtgenotes te hebben en loopt daardoor verwarmingspremie mis

Door een bizarre fout in het nationaal rijksregister blijkt, althans volgens de FOD Economie, bleek de 63-jarige Patrick Libbrecht uit Gullegem twee echtgenotes te hebben, waarvan er een niet bij hem zou wonen. De man kreeg dat te horen toen bleek dat hij door een fout rijksregisternummer zijn verwarmingspremie van 100 euro misliep.

“Ik ben een zestiger en voor het eerst in heel mijn leven krijg ik te horen dat mijn rijksregisternummer niet zou kloppen.” Patrick Libbrecht uit Gullegem zag zijn verwarmingspremie van 100 euro aan zich voorbijgaan omdat hij een fout rijksregister zou hebben opgegeven. Bij navraag op de gemeente bleek het nummer wel degelijk te kloppen.

Patrick woont in Gullegem en dacht net als heel veel andere mensen de verwarmingspremie van 100 euro te krijgen. De overheid riep die in het leven om gezinnen te helpen met de stijgende energieprijzen. De premie werd uitgereikt door de energieleverancier en als dat niet gebeurde, kon men nog altijd een aanvraag doen bij de FOD Economie, tot 1 november.

Fout nummer

“Eind juli kreeg ik een mail van Luminus dat ik mijn premie nog niet had ontvangen, omdat mijn gegevens niet klopten”, zegt Patrick Libbrecht. “Geen probleem, want vanaf 1 september kon ik terecht bij de FOD Financiën via een online formulier. Vol goede moed vulde ik mijn energiecontract, mijn rekeningnummer en mijn rijksregisternummer in. Op 12 september kreeg ik een mail terug met opnieuw een melding van een fout nummer. Vreemd, want ik heb mijn rijksregisternummer al sinds mijn geboorte en er is daar nog nooit niets mee aan de hand geweest. Mijn vrouw zei dat ik contact moest opnemen met de ombudsdienst voor Energie, maar ook van die mensen kreeg ik het antwoord dat ik een verkeerd nummer had ingevoerd.”

Patrick raakte lichtjes geïrriteerd. “Je kan niet antwoorden op hun mails en als je belt hang je een uur aan de lijn voor je iemand te pakken krijgt”, klink het. De Gullegemnaar stuurde dan maar een ouderwetse papieren brief naar zowel Luminus, de FOD Economie en de Ombudsdienst voor Energie. Hij ging zelfs naar de gemeente om een attest om te bewijzen dat zijn nummer wel degelijk klopte. “Ze moesten daar toch even lachen met mijn vraag. Een origineel attest daarvoor bestaat blijkbaar niet, maar ik kreeg een getuigschrift van woonst, waar het rijksregisternummer staat op vermeld.”

“Hoe is het mogelijk dat ze mijn premie betalen aan iemand anders?”

Patrick dacht wel van iemand een antwoord te krijgen, maar het bleef lang het windstil. “Dat er niet meteen de dag daarop wordt gereageerd, kan ik nog begrijpen, maar ook na weken bleef hoorde ik niemand. Dat getuigt toch van weinig respect. Zelf werkte ik jaren op een personeelsdienst en als wij eens een mail niet beantwoorden, werden we op onze vingers getikt door onze baas.”

De zestiger stuurde nog een tweede, weliswaar minder beleefde brief, maar ook daarop kreeg hij geen antwoord. “Het is mij niet echt te doen om die 100 euro, want ik ga daardoor geen boterham minder eten. Het gaat om het principe. Je kan toch op zijn minst een antwoord sturen. Het is precies of het niemand iets kan schelen.”

“Vreemd is dat op mijn belastingbrief alles wel klopt. Ik dacht hem terug te sturen met de boodschap dat mijn rijksregisternummer niet juist is, maar dat zou tegen mij keren. Ondertussen is er nog steeds geen oplossing gevonden en ben ik die premie al lang kwijt. Ik vrees echter dat ik op deze manier ook eventuele latere premies door de neus zal geboord zien.”

Nog slachtoffers?

Wie wel reageerde op een mail van Patrick is staatsecretaris Eva De Bleecker. “Zij vroeg mij of ik nog mensen ken in dezelfde situatie. Hier bij een oproep om zich te melden. In groep staan we immers sterker.”

Voor de toekenning van de federale verwarmingspremie krijgt Luminus lijsten door van de FOD Economie. “Op deze lijsten staan het klantennummer en het EAN-nummer van het betreffende leverpunt, maar geen rijksregisternummer”, aldus van Brecht Snoeks van Luminus. “We kunnen de heer Libbrecht enkel aanraden om contact op te nemen met de FOD Economie. Het is immers op hun website dat hij, zoals we uit zijn brief kunnen afleiden, dat hij problemen ondervindt bij het ingeven van zijn rijksregisternummer voor het bekomen van de premie. Zodra dat in orde is, zullen wij van de FOD het verzoek krijgen om die energiepremie uit te betalen. Wij kunnen op dit ogenblik jammer genoeg niets doen voor de heer Libbrecht.”

Nadat onze krant aanklopte bij de FOD Economie kreeg Patrick een antwoord. “We hebben uw situatie grondig geanalyseerd. De premie werd u geweigerd om volgende reden: het betreft hoogstwaarschijnlijk een fout die voortkomt uit de gegevens die ons werden bezorgd door het nationaal Rijksregister. Uit de samenstelling van gezin dat ons werd meegedeeld door het nationaal Rijksregister blijkt dat uw gezin bestaat uit uzelf en twee dames, geregistreerd als uw echtgenotes, maar die op andere adressen wonen dan het uwe. Eén van deze dames werd beschouwd als uw echtgenote en haar gegevens werden doorgestuurd naar Engie om de premie aan haar uit te betalen. Om deze fout te verbeteren, kan u ons een samenstelling van gezin bezorgen.”

Patrick begrijpt er niet meer van. Hij is inderdaad ooit gehuwd geweest met iemand anders, maar op zijn attest van gezinssamenstelling opgevraagd bij dienst Burgerlijke stand van zijn gemeente staan slechts twee personen: hijzelf en zijn huidige echtgenote Karien. “Hoe is het dan mogelijk dat ze mijn premie betalen aan iemand anders? Dat is toch onbegrijpelijk!”