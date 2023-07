Fotozoektocht en fietstocht in pastorale eenheid Heilige Familie

Er loopt een fotozoektocht binnen de pastorale eenheid H. Familie die de kerken van Avelgem, Waarmaarde, Kerkhove, Otegem, Heestert, Moen, Sint-Denijs, Spiere, Helkijn, Bossuit en Outrijve aandoet. Er is tevens een fietstocht voor die zoektocht uitgewerkt.

“Ken jij alle kerken van onze Pastorale eenheid?”, vraagt pastoor Marc Messiaen zich af. “Ga op tocht en ontdek de schoonheid van onze kerken en de kunst binnenin. Aan de hand van een fotozoektocht helpen we je om intens rond te kijken. Ga even binnen in onze vele mooie kerken. Geniet van wat je ziet, en misschien is dit ook een gelegenheid om het her of der even stil te maken, een kaarsje te branden… zoals je zelf verkiest. Kom even tot rust in deze oases van stilte.”

“Je kan de zoektocht op eigen tempo uitvoeren. Alle kerken zijn bereikbaar met de wagen, met de fiets of te voet en zijn alle dagen open van 9 tot 17 uur. Je kan starten bij iedere kerk en de volgorde van je bezoeken zelf bepalen. Voor wie dit wenst, is er een uitgewerkte fietsroute waarbij je langs alle kerken voorbijkomt. De fietsroute is uitgewerkt in twee lussen, die je ook kunt verbinden om er een aangename dagtocht van te maken.”

Fotozoektocht

“Bezoek al de kerken op het grondgebied van onze Pastorale Eenheid”, gaat Marc Messiaen voort. Er zijn 25 genummerde foto’s van details binnenin of aan de buitenkant voorzien. Probeer deze details te ontdekken en te koppelen aan de juiste kerk. Stuur het resultaat van je speurwerk vóór eind september 2023 naar PE H. Familie Avelgem, Scheldelaan 1 8580 Avelgem of mail naar pehfamilie@gmail.com Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Uit de juiste inzendingen worden enkele waardevolle prijzen geloot. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.”

Fietsroute

“Je kunt de bijhorende fietstocht doen op diverse manieren. Er zijn twee lussen waarbij de eerste tocht vertrekt aan de kerk van Avelgem. Een tweede lus begint in de buurt van de kunstkerk van Bossuit. Je kunt ervoor kiezen om je tochten respectievelijk in Avelgem of Bossuit te starten, maar dit is niet noodzakelijk. Je kunt naar om het even welke kerk rijden en de tocht van daaruit aanvatten. We wensen iedereen een mooie tocht, veel plezier in het speuren naar details, en een mooie zomer toe”, aldus pastoor Marc Messiaen, namens de plaatselijke redactieploeg van Kerk&Leven. (ELD)