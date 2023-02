Fototentoonstelling over inleefreis Palestina trekt langs scholen in Westhoek

Westhoek Vredeshoek, die vredesorganisaties uit achttien gemeenten uit de Westhoek bundelt, trekt vanaf de week van 6 februari met een fototentoonstelling langs alle secundaire scholen in de Westhoek. De tentoonstelling ‘From the river to the sea: inleefreis Palestina’ bestaat uit twintig foto’s en verhalen van jongeren die in 2022 op inleefreis trokken naar Palestina. De andere vier panelen beschrijven de samenwerking met de Palestijnse organisaties.

De tentoonstelling is op vandaag gestart in ’t Saam campus Aloysius in Diksmuide en zal van daaruit nog naar Poperinge, Ieper, Veurne , Koekelare, Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Kortemark en Wervik verhuizen. “Een vijftiental jongeren uit de Westhoek vertrokken, in de zomer van 2022, voor een inleefreis door Palestina“, vertelt gedeputeerde Sabien Lahaeye -Batteu. “Dat was op uitnodiging van Westhoek Vredeshoek en Tumult vzw, die ook inleefreizen organiseert. Doelstelling van de reis: interculturele ervaring op doen, werken rond het thema ‘wederopbouw’, samenwerken met Palestijnse jongeren en creatief aan de slag gaan. De jongeren verbleven twee weken bij gastgezinnen en leerden er onder andere het leven kennen in een vluchtelingenkamp, ze namen deel aan tal van workshops en bezochten historische plaatsen zoals Hebron, Jeruzalem en Jericho.”

Omdat de jongeren hun verhalen willen delen met anderen maakten ze een fototentoonstelling die van treffende teksten werd voorzien. Eén van die teksten:

Een kleine meid Een droom Dien onrecht bestrijdt Bij de olijboom Verweerd Bedeesd Wij leren over leven Zij Leren overleven

“Met de tentoonstelling ‘From the river to the sea: inleefreis Palestina’ trekken ze met hun foto’s en verhalen langs alle scholen in de Westhoek. De provincie ondersteunt dit initiatief en maakte er een tentoonstelling van 24 panelen op. De scholen kunnen ook een lezing aanvragen van de jongeren zelf”, aldus gedeputeerde Lahaeye -Batteu. “De tentoonstelling bestaat uit 24 panelen waarvan er vier de samenwerking met de Palestijnse organisaties vertellen en de andere twintig gaan over de verhalen van de jongeren op inleefreis.”

Vrede

Jennie Vanlerberghe, vrouwenrechtenactiviste, auteur en journaliste: “we willen van de Westhoek een Vredeshoek maken, in al achttien steden en gemeenten draagt men de Vrede hoog in het vaandel. Vrede is een belangrijk begrip maar het is helaas nog altijd niet mogelijk om overal vrede te krijgen, denken we maar aan Oekraïne, Afghanistan en heel wat Afrikaanse landen waar nog altijd oorlog heerst. We willen de Westhoek niet alleen gastvrij, maar ook wapenvrij maken.”

Van 30 juli tot 30 augustus gingen Elise Sticker en Beppe Deheegher mee op inleefreis naar Palestina. “Wat ons het meest heeft getroffen, is dat alle jeugd daar zo normaal met de situatie omgaat en super positief blijft. Ze hebben dezelfde dromen als wij, maar leven in een totaal andere situatie. Wij kunnen overal naartoe, voor Palestijnen kan dat niet: zij moeten van checkpoint naar checkpoint. Een jongeman vertelde ons daar dat hij na vier jaar de relatie met zijn vriendin verbrak: zij woonde in een andere plaats en het telkens voorbij de checkpoints proberen te raken, was enorm stresserend voor beiden. Vaak waren er hele lange periodes dat ze elkaar niet konden zien en ondanks het feit dat ze beiden heel veel van elkaar hielden kon hun relatie hierdoor geen stand houden, dat vonden wij toch wel heel aangrijpend. Ook deze zomer worden opnieuw inleefreizen georganiseerd en we kunnen het alleen maar iedereen aanraden eens een dergelijke reis mee te maken, het is heel verrijkend.” (ACK)