Fototentoonstelling ‘De Rondewinnaars’ in het MEC in Bredene

Op woensdag 11 mei opende de fototentoonstelling ‘De Rondewinnaars’ in het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. De foto’s zijn van de hand van Anneke Kestelijn.

De unieke fototentoonstelling ‘De Rondewinnaars’ kan nog tot 11 juli bewonderd worden in het MEC. Anneke Kestelijn maakte 43 fotografische portretten van wielrenners, allemaal winnaars van De Ronde van Vlaanderen, in hun eigen omgeving.

De expositie is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur. Op zaterdag kun je in het MEC terecht van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur, op zondag kan dat van 10 uur tot 12 uur. Vanaf juli is het MEC elke dag open van 10 uur tot 17 uur.

De volledige fotoreeks werd in het prachtige fotoboek ‘Rondewinnaars’ gegoten. De voorstelling ervan door Anneke Kestelijn en Erwin Vanden Sande, gewezen sportjournalist en eindredacteur van Sportweekend/Sporza, vindt plaats op woensdag 18 mei om 20 uur. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. De presentatie duurt negentig minuten. Tijdens de laatste vijftien minuten kan het publiek vragen stellen. Nadien is er ook nog een signeersessie voorzien.

(MM)