Fotoproject Grenspunt zet grensbuurten in de kijker: Amateurkunsten krijgen een podium

De Knok, De Kezelberg en ’t Mollegat. Drie buurten die aan de grens van de gemeente liggen en die je de hele zomer lang op unieke wijze kan ontdekken. Amateurfotografen verdiepten zich in de buurt en zijn bewoners, nu tonen zij de buurt door hun lens.

Met het project ‘Grenspunt’ wil Wevelgem de meest perifere buurten in de kijker zetten. Lokale fotografen werden uitgenodigd om drie grensbuurten in beeld te brengen: ’t Mollegat in Wevelgem, grenzend aan Bissegem, De Knok in Gullegem aan de grens met Heule en de Kezelberg in Moorsele, grenzend aan Menen en Moorslede.

Elf fotografen

“Met dit project geven we opnieuw amateurkunsten een podium”, zegt schepen van Kunst Kevin Defieuw. “Vorig jaar nog organiseerden we een dansflash. Dit jaar richten we ons op de fotografie. Begin dit jaar deden we een oproep, elf amateurfotografen gingen in op de uitnodiging.”

Danny Parmentier, Sonja Roelens, Vera Vandevyvere, Sharon Pauwels, Ursy Claeys, Philippe Vanraes, Philip Hoorne, Jean-Pierre Clarisse, Björn Vanhamme, Geert Casier en Lieven Vanoverberghe spraken met de buren en verkenden de buurt. Het resultaat zijn telkens tien foto’s die in de buurt tentoongesteld worden. Gekoppeld aan het fotoproject is er ook een vijftiendelige podcastreeks. Daarvoor ging freelance journalist Robbe de Leener op zoek naar kleine, boeiende verhalen uit deze buurten. Bezoekers aan de expo kunnen de podcast beluisteren via een QR-code op de foto’s.

Voor de veelal beginnende fotografen was het een fijne ervaring en vooral heel leuk om hun werk in het straatbeeld te zien. Jean-Pierre Clarisse begon zeven jaar geleden met fotografie. “Ik leerde de basisbeginselen zelf, waarna ik fotografie B heb gevolgd in avondcursus”, vertelt Jean-Pierre. “De oorspronkelijke bedoeling was om op vakantie een sprekende foto te kunnen nemen. De microbe heeft me nu wel te pakken. Ik ben aangesloten bij de fotoclub in Lauwe, het boeiende daar is dat we daar – zoals in dit project – uitdagingen krijgen voorgeschoteld.”

Krassen

Philippe Hoorens kennen we als dichter, en nu dus ook als fotograaf. “Zes jaar geleden had ik nog nooit een fototoestel in mijn handen gehad”, lacht hij. “In de eerste les had ik ook geen toestel bij. Beelden boeien mij, net als woorden dat doen. De foto’s die ik neem ga ik meestal ook bewerken. Deze foto in De Knok aan ’t Huizeke is met krassen bewerkt. Zo’n project is ideaal voor amateurfotografen, je wordt getriggerd om aan het werk te gaan.”

“Het werd plots heel druk”, pikt Ursy Claeys in. “Ikzelf zit nu in mijn derde jaar fotografie maar enkele jaren geleden had ik er nooit aan gedacht om daar mee te beginnen. Toen mijn vader echter overleed in 2019 liet hij me zijn fototoestel na. Ik vond dat ik er iets moest mee doen, en dus ben ik lessen beginnen volgen. Ik woon in de buurt van de Watertoren in Gullegem, die komt terug in enkele van mijn foto’s. Ik wou ook per se buurman Clem Vanhee, die messen vervaardigt, op de foto. Het was een hele uitdaging om in zijn atelier de juiste belichting te vinden, omwille van het brandend vuur en de beperkte ruimte.”

De tentoonstelling loopt tot 2 juli. Eind deze zomer zullen de foto’s te zien zijn in de Bib in het Park. (Stefaan Lernout)