Fotografe Marina Deberdt bekijkt Ieper door haar lens: “Ieper heeft heel veel romantische plekjes”

Nu de lente in het land is, breekt de tijd weer aan van de koppels die in het huwelijksbootje treden en dan is fotografe Marina Deberdt er als de kippen bij om de echtpaartjes op de gevoelige plaat vast te leggen. Haar leven nam een verrassende wending toen ze in 2011 deelnam aan Miss Glamour Internationaal.

Marina Deberdt (49) werkte bij Connectronics in Ieper toen ze in 2010 gecontacteerd werd door iemand van de organisatie van Miss Glamour. “Ik dacht eerst dat ik daarvoor niet het type was. Ik had nog nooit een fotoshoot gedaan, laat staan een missverkiezing. Toch durfde ik de stap te zetten en via een golden card in West-Vlaanderen schopte ik het tot de finale.”

Dankzij die missverkiezing ben je fotografe geworden?

“Ik bloeide daar helemaal open. Mijn zelfvertrouwen kreeg een serieuze boost door de podiumervaring die ik opdeed en de mensen in de media die ik leerde kennen. Ik mocht fotoshoots doen als model, interviews geven, modeshows… Zo kreeg ik zelf interesse in fotografie en dat veranderde heel mijn carrière. Omdat ik geen studies afgewerkt had, was ik zoekende en je bent nooit te oud om bij te leren.”

Wat spreekt je aan in fotografie?

“Ik vond het heel rustgevend. Het zoeken naar een mooi beeld, de juiste compositie… Ik ben dan zo geconcentreerd dat ik het niet hoor als iemand mij roept. Je maakt mensen er ook blij mee. Bij huwelijken en communies zie je alleen maar lachende gezichten, mensen die uitkijken naar een feest… Ik vind het ook tof om mensen te entertainen en op hun gemak te stellen.”

Wat doe je vooral?

“Huwelijken en communies. Huisdierenfotografie doen we nu ook heel vaak. Dat is een gevolg van de coronacrisis. We mochten niet in contact komen met personen, er waren geen huwelijken meer… Ik heb ook geen stilzittend gat en dus zocht ik toch naar een manier om voort te kunnen doen met de fotografie. Zo hebben we huisdieren in de kijker gezet en nu doen we dat nog steeds.”

De tijd van huwelijken breekt stilaan weer aan.

“Dat begint meestal rond Valentijn. Onze eerste trouwshoot is op 1 april, ideaal om er ook grappige beelden in te steken. Het komische en het grappige is wel iets dat vaak terugkeert in mijn foto’s. De mensen kiezen ons voor onze eigen stijl en onze persoonlijkheid. Ik ben een mondig iemand, help en steun de mensen, zeg wat ze moeten doen…”

Wat zijn je favoriete plekken in Ieper om koppeltjes te fotograferen?

“Het Lapidarium. Ik vind dat de authenticiteit van de stad daarin zit. Je hebt alles wat je moet hebben: een beetje groen, oude gebouwen, die ruïnes… Dat is charme. Er zijn trouwens nog andere plekken, zoals de brug over de vestingen aan de Fenix,

“Ik ben ook een fervent reiziger en bezocht al 37 landen”

maar dat zie je al zo vaak dat ik dat liever vermijd. De Rijselpoort is ook een heel mooi plekje, de Grote Markt, de vestingen… Ieper heeft veel romantische plekjes.”

Krijg je ook soms vreemde verzoeken?

“Zeker, burleske of naaktfoto’s om hun man te plezieren. Dan doen we dat wel op een rustig tempo. Vorig jaar heeft er me iemand gebeld om fotograaf te zijn op Gent-Wevelgem, maar helaas was ik bezet door een huwelijksreportage. Sport is ook niet echt onze specialiteit en dan laat ik dat liever aan iemand anders over. Ik heb graag alles zelf in de hand.”

Heb je soms ook lastige klanten?

“Kindjes kunnen soms geen zin hebben in een fotoshoot, maar dan helpt het wel als je een beetje zot doet. Ik fotografeer ook heel vaak autistische kinderen. Dan moet je echt wel geduld uitoefenen. Bij de huwelijken werken de mannen soms ook minder graag mee. Maar je stopt ze een valies in de hand of laat ze eens hun vrouw dragen en dan loopt het wel los. In groepsfoto’s krijgen de mannen achteraf een pint van mij!”

Wat doe je graag in je vrije tijd?

“Ik ben nu toch al twintig jaar een fervente reiziger. Ondertussen heb ik 37 verschillende landen bezocht. De mooiste? Dat was voor mij toch Peru, waar we de driedaagse Incatrail gedaan hebben. De laatste reis voor covid was hiken in de Himalaya in India en Nepal. Wij gaan dus niet op reis om te luieren. Zo deden we ook eens een grote rondreis in Amerika, met de camper van Los Angeles naar Yellowstone en terug, 7.000 kilometer in totaal. We trouwden trouwens zelf in Las Vegas in de White Chapel. In oktober gaan we drie weken naar Japan en ik denk dat dat land ook wel eens tot mijn favorieten zou kunnen behoren.”

Keer je altijd graag terug naar Ieper?

“Zeker. Ik ben een trotse Ieperling. Als ik op reis ben en de mensen vragen van waar we zijn, dan ben ik preus om te zeggen dat ik van Ieper ben. De oorlog, de mooie stad, de mensen rondom jou… Als je in een stad rondloopt met een lach op je gezicht, is het omdat je in een goede omgeving bent. Ik ken ook veel mensen en de mensen kennen mij. Het nadeel is wel dat je een uur weg bent als je buitenkomt omdat je constant babbeltjes moet slaan. (lacht) Als er iets te doen is, dan ben ik er altijd wel graag bij.”