Fotograaf Piet Eggermont en buurman Jo Dufaux hangen historische foto’s aan gevel van oudste huis in Stormestraat: “Geschiedenis doen herleven”

Sinds vandaag word je tijdens een wandeling door de Meersstraat even teruggekatapulteerd naar het Waregem van vroeger. Fotograaf Piet Eggermont en buurman Jo Dufaux besloten om de achtergevel van Jo zijn woonst – het oudste huis in de Stormestraat – op te fleuren met enkele historische beelden. “Het Pand en de parking zijn vernieuwd, maar ook de geschiedenis verdient een visuele voorstelling.”

De Eggermont’s en de Dufaux’s maken al decennialang, of zelfs al eeuwenlang deel uit van de Stormestraat. Het oudste nog bestaande huis in de centrumstraat is dat van oud-landmeter Jo Dufaux. Zijn betovergrootvader startte er in 1817 een notarispraktijk. Aan de achtergevel van die historische woonst zijn nu enkele foto’s uit de oude doos te bewonderen.

“Wij zijn hier als buurjongens opgegroeid”, vertelt Piet Eggermont van de gelijknamige fotografiestudio. “Mijn grootvader begon hier bijna een eeuw geleden in 1925 als fotograaf. Jo en ik herinneren ons nog levendig hoe de Stormestraat, Meersstraat en de ganse omgeving eruitzagen.” “In de winter konden we schaatsen waar nu de parking van Waregem Expo zich bevindt”, pikt Jo in.

Vaders Woud

“Wij speelden samen in de bossen achter onze huizen waar nadien Het Pand gerealiseerd werd. Ik ken de geur van de stallen van de varkensboer wat verderop nog”, lacht hij. De heren vertellen over ‘Vaders Woud’, een atelier in het bos waar de lokale kunstkring Sint-Lucas ontstond. Piet zijn opa, Ruben Eggermont, maakte daar deel van uit.

De twee wilden de historiek van het stadscentrum in beeld brengen door authentieke foto’s aan de zichtbare achtergevel te bevestigen. “Er is erg veel veranderd. Het Pand en de parking werden vernieuwd, maar ook de geschiedenis verdient een visuele weergave. Wij willen die geschiedenis doen herleven met deze foto’s”, aldus Piet. “Met de aankomende braderie zal er veel volk passeren. Bovendien horen we nu al oudere voorbijgangers herinneringen bovenhalen, dat is erg plezant.”

Facebookgroep

Later zullen de buren nog een QR-code bevestigen zodat iedereen de verhalen achter de foto’s kan ontdekken. “Men kan deze beelden ook integreren in een wandel- of zoektocht, of in een quiz”, besluit Eggermont, die op Facebook regelmatig oude foto’s post in de groep ‘Waregem in foto en film, vroeger en nu’.