Fotograaf Jürgen de Witte drie keer in de prijzen op Belgian Photo Awards: “Dit geeft me veel extra energie”

De Damse fotograaf Jürgen de Witte was een van de grote winnaars van het nieuwe Belgian Photo Awards (BELPA’s). Hij won goud in de categorieën ‘Portret’ en ‘Fashion’ en brons voor zijn wildlife-fotografie. “Een mooie erkenning voor mijn hard werk en passie”, zegt Jürgen.

De uitreiking van de nationale fotowedstrijd Belgian Photo Awards vond plaats in de evenementenlocatie Zebrastraat in Gent. Het was de eerste editie van deze fotowedstrijd, die het beste werk van Belgische fotografen wil bekronen. De jury bestaat uit gerenommeerde experts uit de fotografiewereld die de winnaars selecteren op basis van criteria als originaliteit, technische kwaliteit en artistieke waarde.

Fotograaf Jürgen de Witte, die in de kleine Damse deelgemeente Hoeke woont maar zijn studio heeft bij Say Hey in Zedelgem, waar hij creative director is, was overweldigd toen hij zijn naam meerdere keren hoorde omroepen bij de prijsuitreikingen. “Ik had het echt niet verwacht. Dit is een heel mooie erkenning voor heel wat hard werk en passie én dit geeft me veel extra energie”, reageert Jürgen. “Mijn speciale dank gaat uit naar de Gentse start-up Hampy voor het vertrouwen en enthousiasme en aan Paul Gheyle voor de vriendschap en inspiratie. Het is ook een overwinning voor mijn team, collega’s en partners. Hun bijdrage was onmisbaar en zij motiveren me om nieuwe boeiende uitdagingen aan te gaan.”

technische perfectie

Jürgen de Witte won gouden medailles in de categorieën Portret en Fashion. Voor zijn kunstige wildlife-fotografie mocht hij een bronzen medaille in ontvangt nemen en in de categorie Commercial eindigde hij ook nog eens als finalist. “Jürgens beelden trekken de aandacht door hun krachtige visuele impact, een resultaat van zowel technische perfectie als een creatieve blik”, loofde Marthe Vanneste, mede-organisator van de BELPA’s, het werk van Jürgen. “Hij heeft de gave om de dingen nog beter weer te geven dan dat je ze zelf kan zien.”

Het is niet voor het eerst dat Jürgen de Witte in de prijzen valt. Hij is sinds 2008 actief als gediplomeerd fotograaf en werd al meermaals gelauwerd met het Qualified European Photographer-certificaat, een prestigieus kwaliteitslabel voor beroepsfotografen dat het professioneel kunnen van een fotograaf op Europees niveau erkent.

Meer info: www.jurgendewitte.be/index en www.belgianphotoawards.com.