Foto-Anja wint wedstrijd Warmste Kerstetalage in Bredene

Tijdens de ‘Warmste kerstetalage’ kon iedereen via Facebook stemmen op hun favoriete kerstetalage van Bredene! Uiteindelijk kon Foto-Anja net iets meer ‘likes’ achter zich scharen.

Op een verdienstelijke tweede plaats staat schoonheidsspecialiste Aïcha, die in 2021 haar zaak een nieuwe locatie gaf. Kapsalon Cabello sluit de top drie. Ook de andere deelnemende ondernemingen kregen heel wat likes en complimentjes over hun inspanningen. “Voor het eerst werd de prijs voor de warmste kerstetalage bepaald via Facebook likes. Op deze manier kregen alle deelnemende ondernemers sowieso extra visibiliteit” zegt schepen van lokale economie Alain Lynneel. In totaal werden meer dan 1.000 stemmen uitgedeeld.

(HH)