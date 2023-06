FOS verkoopt opnieuw krieken tijdens Batjes in Izegem, KSA kiest voor Festival Pedal

Geen Batjes zonder heerlijke krieken en dat weet ‘t FOS maar al te goed. Dit jaar staan ze opnieuw op hun vaste plek aan de Kloosterstraat met hun krieken. De KSA-jongens kiezen dan weer voor het BK en laten de Batjes dit jaar aan zich voorbijgaan.

Batjes in Izegem zijn synoniem voor kriekenverkoop voor 36ste FOS De Jakketoes. Al jaren verkopen zij lekkere krieken tijdens het batjesweekend en dat is ook dit jaar niet anders. “Een goed concept moet je niet veranderen”, lacht Wouter Lambert van ‘t FOS. “Met dat motto in het achterhoofd verkopen we dit jaar opnieuw krieken op onze vertrouwde stek in de Gentstraat.”

Wouter gaf jaren leiding bij ‘t FOS en helpt nu om de kriekenverkoop te organiseren. “We hopen ook dit jaar opnieuw op een topverkoop. Vorig jaar waren de Batjes wat minder, maar we duimen dat het dit jaar weer beter zal zijn. Als het weer meezit, dan moet dat goed komen, geloven we. In een topjaar verkochten we ooit 1.000 kg in een weekend, dus mochten we dat opnieuw kunnen evenaren zou dat fantastisch zijn.”

Prijs laag houden

De krieken komen ook dit jaar rechtstreeks van de fruitgroothandel. “Het is eigenlijk nog wat vroeg voor krieken in die periode van het jaar, maar we zorgen zeker voor topkwaliteit. Wie langskomt, mag proeven en dan hopen we natuurlijk dat veel mensen ook een half kilootje kopen. We proberen de prijs bewust laag te houden en mensen toch iets heel lekkers aan te bieden.”

De kriekenverkoop is best een goede financiële actie voor ‘t FOS. “Het geld dat we winnen aan de verkoop besteden we altijd heel nuttig. Het is altijd rechtstreeks of onrechtstreeks voor onze leden. Ons gebouw is momenteel wel in orde, maar we hebben nieuw keukenmateriaal aangekocht en dat kunnen we hopelijk zo financieren. We kopen ook een nieuwe tent aan voor het kamp, dus een extra steuntje kunnen we zeker gebruiken. Onze kriekenverkoop is goede actie om onze kas te spijzen en ook onze fuif doet het doorgaans heel goed om wat geld op te halen.”

Krieken verkopen doe je niet alleen, dus gelukkig kan ‘t FOS rekenen op een mooie groep vrijwilligers. “Onze oudste leden en ook de leiding komt een handje toesteken tijdens het weekend. Daarnaast kunnen we ook rekenen op oud-leiders en ouders om de krieken aan de man en vrouw te brengen. We zijn heel blij met alle hulp die we jaarlijks krijgen”, vertelt Wouter.

Festival Pedal

De KSA-jongens zijn ook al jaren op de Batjes te vinden, maar daar komt dit jaar verandering in. “We stonden vorig jaar nog op de parking van Art’Iz in de Kruisstraat, maar dit jaar passen we voor de Batjes. Mogelijk zijn we volgend jaar weer van de partij, maar dat zien we dan wel weer”, aldus vertelt Pepijn Pillen van de KSA Izegem. “We kiezen dit jaar voor het BK en zorgen voor een bar met Festival Pedal aan Houthandel Vanhaverbeke in de Ambachtenstraat 22. We hopen heel wat mensen aan lekkere, frisse drankjes te helpen. Het BK zelf kan je volgen op een groot scherm aan de houthandel zodat je niks hoeft te missen van de wedstrijd. Iedereen is meer dan welkom om KSA Izegem te steunen.” (MV)