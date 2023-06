Forza Lampaert bouwt heus fandorp en palmt daarvoor de volledige markt van Ingelmunster in

Wie op zondag 25 juni in het centrum van Ingelmunster moet zijn is eraan voor de moeite. Op die dag wordt nl. het kampioenschap van België georganiseerd voor eliterenners vooral in Izegem maar met verschillende passages door het centrum van Ingelmunster, de thuishaven van Yves Lampaert en zijn uitgebreide supportersclub Forza Lampaert. Voorzitter Bert Vanwynsberghe gaf even wat toelichting wat zijn supportersclub van plan is op 25 juni.

“Vergeet niet dat het komend Belgisch kampioenschap van België dat deels op Ingelmunsterse bodem wordt verreden de thuishaven is van Yves Lampaert. Wij gaan er alles aan doen om er een groot feest van te maken want wij zijn ervan overtuigd dat Yves zijn beste benen zal hebben tegen die dag. Wij verwachten heel veel van onze poulain en daar willen onze supporters vanzelfsprekend bij zijn. Om dat allemaal te kunnen meemaken zijn we van plan om op het marktplein een superlange openlucht toog neer te planten zodat alle tooghangers de renners van heel dichtbij kunnen zien voorbijrijden in de Gravinnestraat.”

“Naast de installatie van een super lange toog komen er ook party tafels die allemaal worden aangekleed in de kleuren van de supportersclub. Ook de kinderen zullen zich niet vervelen want er wordt voorzien in kinderanimatie en kinderspeeltuigen. Het moet één groot Lampaert feestdorp worden. Bovendien gaan we het feest openen met de fanfare van Ingelmunster met voorop de Reus van Ingelmunster die wordt aangekleed in de kleuren van Forza-Lampaert. We zijn van plan om er een heus wielerfeest van te maken en hopen daarbij stilletjes dat Yves Lampaert erin slaagt een schitterend resultaat neer te zetten.” (CLY)