Fortry The Label presenteert grensverleggende modeshow met echte modellen: “Om de diversiteit van vrouwelijkheid te omarmen”

Het kledijmerk Fortry The Label hield haar allereerste modeshow in de showroom in Harelbeke. De nieuwste collectie werd gepresenteerd door een diverse groep “real life” vrouwelijke modellen die samen een krachtige boodschap van empowerment en individualiteit uitdragen. “Het doel van dit evenement is om te laten zien dat iedereen het verdient om te stralen en om schoonheid in alle vormen en maten te vieren”, zegt zaakvoerder Delphine Fortry (32).

Het women empowerment kledingmerk Fortry The Label streeft naar inclusiviteit en zelfexpressie. Voor de modeshow werd een casting georganiseerd. “We hadden heel veel inschrijvingen. Bij de selectie kozen we voor een variëteit aan maten, lengte, haarkleur en origine. Ik wou iedereen die catwalk ervaring gunnen. We hadden zelfs professionele visagistes”, legt Delphine uit. “Iedereen mag en moet zich vrouwelijk kunnen voelen. We moedigen vrouwen aan om dit te omarmen en te dragen wat ze willen. Daarom bieden we onze kleding aan in verschillende maten, van XS tot XL.” In totaal stonden 16 modellen op de catwalk, van 18 tot 62 jaar, bewonderd door zo’n 220-tal gasten. “Van beide kanten was de reactie zeer positief. De modellen vonden het ook echt een kick, zeker voor degene die voor het eerst zoiets doen.”

Tegen ‘fast fashion’

Delphine wil minstens twee keer per jaar zo’n modeshow organiseren. De milieubewuste kledinglijn omvat aardse kleuren zoals beige, ecru, zwart, wit en prints, en gebruikt zoveel mogelijk natuurlijke stoffen zoals katoen en linnen. “We willen de fast fashion tegengaan. Onze tijdloze en duurzame collectie kan je lang dragen en is betaalbaar met stuks vanaf 70 euro. We werken bewust samen met kleine onafhankelijke fabrieken in Europa om massaproductie te vermijden.”

Na afloop van de show hadden de gasten de mogelijkheid om hun favoriete items uit de collectie met 10 procent korting aan te schaffen. Als extra verrassing ontvingen ze een goodiebag met allerlei kleine attenties van partners van Fortry The Label.