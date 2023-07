Ford Mustang van dichtbij zien? Opvallend treffen in Snaaskerke

Dimitri Uythethofken organiseert op zaterdag 8 juli een treffen van en met fanatici van de bekende Ford Mustang. Tussen 13 en 15 uur kan iedereen een kijkje nemen nabij het ontmoetingscentrum van Snaaskerke in de Dorpsstraat.

De Ford Mustang is al sinds z’n eerste lancering in de jaren zestig een bijzonder geliefde sportwagen. “In mijn geval sprak de Mustang me al aan sinds mijn kindertijd, tot op vandaag is het een echte passie”, zegt organisator Dimitri. “Een van de redenen waarom de auto zo populair is, bovenop het ontwerp en de motor, komt door z’n betaalbaarheid.”

Thuisdorp

Een nieuwe Mustang haal je ‘al’ in huis voor zowat 57.000 euro, maar dat is nog altijd zo’n 10.000 euro goedkoper dan de vanaf-prijs van een Porsche, bijvoorbeeld. “Het is de tweede keer dat we een Mustang-treffen organiseren. De eerste editie vond plaats in Izegem, waar toen 35 deelnemers op afkwamen. Nu spreken we van een hometown-editie, want het evenement vindt plaats in mijn thuisdorp Snaaskerke. Het recept kent succes: zo’n vijftig Mustang-eigenaars schreven zich in, waaronder enkele bezitters van oldtimers”, zegt organisator Dimitri.

Miniatuurwagens

“Het is de ideale gelegenheid voor liefhebbers om bij te praten. Iedereen is welkom om tussen 13 en 15 uur een kijkje te komen nemen. Er zal onder meer een stand aanwezig zijn met miniatuurwagens en er wordt een bar ingericht”, klinkt het.

De Mustang-eigenaars leggen na 15 uur een mooie rit af. Bij terugkomst, tussen 17.30 en 18 uur, is er een maaltijd voorzien, ook voor wie niet met een Mustang present is. (TVA)