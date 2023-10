Foodsavers herverdelen 514 ton voedseloverschotten

Stad Oostende strijdt met het Foodsaversproject al langer tegen voedselverspilling en zette naar aanleiding van de Internationale dag van bewustwording van voedselverlies en voedselverspilling op 29 september de werking in de kijker.

Het project Foodsavers regio Middenkust is sinds maart 2022 onder regie van Stad Oostende een samenwerking tussen zeven lokale besturen en de Voedselbank West-Vlaanderen. Het doel van Foodsavers bestaat erin om kwalitatieve voedseloverschotten in te zamelen en ze te herverdelen naar sociale organisaties om zo zowel voedselverspilling als armoede tegen te gaan.

Meer dan 30 kleine en grote bedrijven werken sinds 2022 samen met deze circulaire voedselhub. Zo kreeg al meer dan 514 ton voedseloverschotten een herbestemming naar 6.400 burgers in de regio. Twee Oostendse scholen – Buso Ter zee en het Ensorinstituut – verwerken overschotten van groenten tot soep die nadien via Foodsavers herverdeeld wordt naar sociale organisaties. In Antenne, de sociale kruidenier van Stad Oostende, worden overschotten verwerkt tot soep en maaltijden voor Straathoekwerk, CAW en het Doorgroeihuis. (HH)