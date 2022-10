Fonds Van Wonterghem-De Brabandere zoekt opnieuw laureaat voor ‘Ieperse Nobelprijs’

Met de prijs Fonds Van Wonterghem-De Brabandere wordt elk jaar iemand in de bloemetjes gezet die zich in de regio Ieper belangeloos verdienstelijk maakte voor anderen. De prijs wordt ook wel de Ieperse Nobelprijs genoemd. Met de bekroning is een bedrag van 25.000 euro gemoeid. Kandidaturen kunnen nog ingediend worden tot 13 oktober.

Marie-Antoinette Van Wonterghem, die op 22 november 1996 op 69-jarige leeftijd overleed, woonde langs de Diksmuidseweg in leper. “Ze hield niet van veel uitwendig vertoon, maar was toch wel een heel bijzondere vrouw”, zegt Luc Ghesquière, voorzitter van het bestuurscomité van de Prijs Van Wonterghem-De Brabandere. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog stopte ze haar middelbare studies om te helpen met haar vader. Na de oorlog pikte Marie-Antoinette de draad van haar studies weer op. In 1960 werd ze benoemd tot lerares aan de verpleegstersschool, verbonden aan het Heilig Hartziekenhuis in Roeselare. 32 jaar lang doceerde ze er de vakken recht en economie. Gedurende al die jaren echter heeft zij zich ook, vaak achter de schermen en onopgemerkt voor de buitenwereld, ingezet voor de kansarmen. Zo trok zij zich ook het lot aan van de gedetineerden in de leperse gevangenis, voor wie ze onder meer jaarlijks kerstpakketten klaarmaakte.”

Ieperse Nobelprijs

In haar testament vertrouwde Marie-Antoinette een belangrijk deel van haar vermogen toe aan de Koning Boudewijnstichting, in wiens schoot een fonds moest worden opgericht, genaamd naar haar ouders. “Daarbij heeft zij bedongen dat dit fonds elk jaar een persoon, uitzonderlijk een vereniging, dient te bekronen die zich in Groot-leper tijdens het voorbije jaar of de voorbije jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt op filantropisch vlak”, vertelt Ieperling Luc Ghesquière, die als notaris ook testamentuitvoerder is van Marie-Antoinette van Wonterghem. “Op 22 november 2001, werd deze prijs voor de eerste keer uitgereikt. Hij groeide uit tot wat men stilaan de Ieperse Nobelprijs noemt.”

Vrijwillige inzet

In 2020 werden, naar aanleiding van de twintigste editie van de prijs Van Wonterghem-De Brabandere, niet minder dan 20 laureaten gehuldigd. Ook dit jaar kan je iemand voordragen waarvan je oordeelt dat hij of zij zich al jarenlang belangeloos en vaak in alle discretie inzet voor anderen. Het moet hierbij gaan om een natuurlijke persoon die zich in groot Ieper vrijwillig inzet, die dus niet professioneel actief is in het project waarvoor zijn engagement beloond wordt. Dat project kan zich situeren op vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg of burgerzin. Met de prijs is een bedrag van 25.000 euro gemoeid.

Kandidaturen tot 13 oktober

Heb je ook iemand in gedachten die het wel verdient om in de kijker geplaatst te worden? Kandidaturen voor de Prijs Fonds Van Wonterghem-De Brabandere kunnen nog tot 13 oktober ingediend worden via de website van de Koning Boudewijnstichting. (TOGH)

www.kbs-frb.be/nl/prijs-van-wonterghem-de-brabandere