Fonds Arne Lannoy schenkt 14.000 euro aan onderzoek

De vrienden van wijlen Arne Lannoy overhandigden in het gemeentehuis opnieuw een erg mooie cheque van 14.000 euro aan professor Boterberg van de Universiteit Gent. De professor en zijn collega’s doen wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren. “Mede dankzij jullie steun zitten we op het goede spoor.”

Op 6 december 2015 overleed de graag geziene Ledegemnaar Arne Lannoy op 23-jarige leeftijd na een oneerlijke strijd tegen een hersentumor. Zijn vrienden en familie zijn Arne bijlange nog niet vergeten. De voorbije jaren werden al tal van evenement georganiseerd ten voordele van het fonds Arne Lannoy. Het fonds wordt gebruikt door professor Tom Boterberg en zijn collega’s voor hun onderzoek naar hersentumoren. “Met de opbrengst van onze quiz, onze gocartrace en ons festival Rock Beats Cancer kunnen we dit jaar het mooie bedrag van 14.000 euro schenken”, aldus Kevin Goemaere van de vriendengroep van Arne Lannoy. De voorbije jaren werd al 125.000 euro ingezameld. “Door de coronacrisis lag ons wetenschappelijk onderzoek een jaar lang stil, maar inmiddels zijn we opnieuw volop bezig en zetten we stappen. We onderzoeken hoe we gemakkelijker hersentumoren kunnen opsporen en zitten mede dankzij jullie financiële steun op het juiste spoor om vooruit te kunnen”, aldus de professor die aanwezig was in het gemeentehuis.

Quiz

De vriendengroep heeft ook dit jaar grote plannen. Zo is er op 6 mei opnieuw de gocartrace en is er in het weekend van 15 en 16 september een nieuwe editie van Rock Beats Cancer. “We willen uitgroeien tot een vaste waarde. We mogen nog niets verklappen, maar ook dit jaar staan er heel mooie namen op de affiche”, aldus Matthias Clarysse. Eind dit jaar is er ook nog de jaarlijkse quiz.”