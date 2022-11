Folle et Fou uit Meulebeke scoort op prestigieuze wedstrijd van Danssport Vlaanderen

Met maar liefst vier finaleplaatsen met daarbij een eerste en een tweede plaats heeft dansgroep Folle et Fou uit Meulebeke haar stempel weten te drukken tijdens de gerenommeerde wedstrijd Moderne Dans in Merelbeke.

“De wedstrijd werd ingericht door Danssport Vlaanderen en het niveau lag dan ook heel hoog”, aldus voorzitter Lieve Germonprez. “We namen met onze dansers deel aan vijf performances en behaalden vier finaleplaatsen. Amélie Verhoye nam deel in een poule van 25 topdansers en haalde een finaleplaats in Moderne Dans solo. Ze haalde samen met Lisa Carron ook de finale in Moderne Dans duet in een poule van 30 duo’s. Olivia Vanmeenen en Dorien Degezelle dansten, als jongste deelnemers, een heel mooi duet en profileren zich nu al als beloftevolle jongeren.”

“Bij de groepsdansen namen er 16 groepen deel uit heel Vlaanderen. Daarbij waren er twee teams van Folle et Fou. Het jongste team van choreografe Morgan Descheemaeker werd tweede, het team van choreograaf Tuur Sweerman won die finale. Het werd een bekroning voor het harde werk van velen.”