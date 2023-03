Focus op sociale verbinding in Oostkamp

De sociale hub OostKans krijgt stilaan een vaste vorm in de voormalige meubelzaak Sedia, in de Stationsstraat in Oostkamp. Daarmee krijgen het kruimelcafé, de sociale kruidenier en de lunchbar Cadet een vaste stek. Er zijn ook vijf doorgangswoningen in het project geïntegreerd. De officiële opening van OostKans is voorzien midden april.

Half november 2021 startten de verbouwingswerken aan de voormalige meubelzaak Sedia in de Stationsstraat. De werken zitten in de eindfase, de opening is voorzien voor midden april. De gemeente en OCMW Oostkamp verbouwen het pand gelegen op Stationsstraat 41 tot een sociale hub. Dit is een plaats waar veel zaken samenkomen en met elkaar worden verbonden.

De focus ligt er op sociale verbinding. Die wordt onder meer bereikt door verschillende sociale initiatieven onder één dak te brengen. Hierdoor kan de sociale hub echt uitgroeien tot een plek die bekend is, waar je makkelijk binnenstapt voor een babbel, maar waar je ook hulp vindt. De hub krijgt de naam OostKans, geïnspireerd door vzw OostCans die de sociale hub zal uitbaten.

Winkelformule

Op het gelijkvloers komt een sociale kruidenier die de naam Kruidenier 41 krijgt. Dit is een moderne variant van de huidige voedselbank. Op vandaag kunnen mensen die het minder breed hebben een standaard voedselpakket afhalen op vaste tijdstippen. Met de sociale kruidenier gaan we richting winkelformule, waarbij mensen die nu een beroep doen op de voedselbank meer zelf zullen kunnen kiezen welke producten ze nodig hebben.

Naast de sociale kruidenier komt een ontmoetingsruimte met keuken en bar, waar plaats is voor tal van initiatieven: repaircafés, groepsgesprekken rond specifieke thema’s, goedkope en vooral gezonde maaltijden voor de doelgroep, taalinitiaties voor anderstalige nieuwkomers, uitvalsbasis voor buddywerkingen. Zo verhuist het Kruimelcafé van de Schooldreef mee naar deze nieuwe locatie. Op dinsdagavond kan je er aanschuiven voor soep, hoofdgerecht en dessert, gemaakt van voedseloverschotten.

“Een nieuwe locatie en een nieuwe keuken zullen een aanpassing vragen, maar we moeten het project een kans geven. We kunnen het zeker niet vergelijken met wat we hier in de Raat hebben. Het zal kleiner zijn”, horen we van Vicky Peck, een van de stichtende leden van het Kruimelcafé. Ook lunchbar Kadet vindt er een plaats. Deze zal door De Kade en hun gebruikers worden uitgebaat. Naast vrijwilligers zullen ook medewerkers van de Sociale Dienst de werking ondersteunen en mensen met problemen helpen zoeken naar oplossingen.

(GS)