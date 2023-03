FMDO en Avansa organiseren evenement voor de vrouwen van Kortrijk: “We hebben een heel diverse groep bereikt”

Vandaag organiseerden FMDO en Avansa voor de eerste keer een evenement voor de vrouwen van Kortrijk, in kader van Vrouwendag.

“FMDO gaf aan dat zij een vrouwelijk publiek hadden die op zoek was naar ontmoeting. Zeker voor mensen met een migratieachtergrond is het niet evident om nieuwe mensen te leren kennen”, zegt Sabrine Yaghi (38), projectmedewerker Diversiteit bij Avansa. Op het programma stonden kennismakingsspelletjes, samen mocktails en aperitiefhapjes maken en in de namiddag gaf Emi Van Rijn van The Fam een dansworkshop. Een dertigtal vrouwen schreven zich in en brachten volgens de formule van ‘potluck’ een eigen gerecht mee.

“Samen eten is altijd een mooi bindmiddel bij het creëren van ontmoeting. We hadden veel verschillende hapjes aangezien we een heel diverse groep hebben bereikt.” Via sociale media werd het evenement gedeeld en dankzij de organisaties FMDO, Refu interim en Avansa werden de vrouwen van Kortrijk uitgenodigd. “Het is een geslaagde eerste editie van ‘Vrouwen van Kortrijk’. We hebben de groep ook gevraagd wat ze graag nog georganiseerd willen zien, daar zullen we dan komende jaren op inspelen. Nieuwe partners mogen zich steeds aanbieden om in de toekomst samen te werken. Met het divers aanbod aan activiteiten willen we de eenzaamheid bij sommige vrouwen doorbreken”, aldus Sabrine.