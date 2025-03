Fluvius versterkt netten in de stationsbuurt van Brugge

De stationsbuurt in Brugge ondergaat momenteel een grondige metamorfose met als doel een veiligere en aangenamere omgeving te creëren voor de vele reizigers. Fluvius maakt van deze kans gebruik om de netten in de zone te versterken. Een complexe operatie in één van de drukste delen van de stad.

Zo’n 25.000 mensen passeren dagelijks het stationsplein van Brugge. Auto’s, bussen, voetgangers en fietsers kruisen er voortdurend elkaars pad. Daarom koos de stad Brugge voor een veilige herinrichting van de stationsbuurt, met een focus op de kant richting het centrum. Fluvius speelt hierin een belangrijke rol door de netten te versterken: van hoog- en laagspanningslijnen tot midden- en lagedruk leidingen, evenals de openbare verlichting. Die ingrepen zorgen ervoor dat Brugge voorbereid is op de uitdagingen van de toekomst.

Sterke samenwerking

Het omvangrijke project wordt gecoördineerd door Boskalis, een Nederlands bedrijf dat het ontwerp en de uitvoering van de werken op zich neemt. Fluvius werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder AWV, Farys, Wyre, Proximus, De Lijn, de NMBS, de politiediensten en de stad Brugge. “De samenwerking verloopt vlot, met wekelijkse werfvergaderingen waarin alle voortgang en uitdagingen worden besproken”, zegt Stijn Faelens, regionaal woordvoerder bij Fluvius..

De werken rondom het drukke Brugse station brengen onvermijdelijk hinder mee, maar Fluvius doet er alles aan om die zoveel mogelijk te beperken. “De werf is afgeschermd met hoge hekkens en er zijn duidelijke evacuatiezones. Daarnaast werkt de netbeheerder nauw samen met De Lijn en de politie om het verkeer soepel te laten verlopen en de bereikbaarheid voor handelaars te waarborgen”, legt Stijn Faelens uit.

Fluvius onderzoekt ook de mogelijkheid om sommige ingrijpende werken ‘s nachts uit te voeren om overlast tijdens drukke uren te beperken. Alle nachtelijke werkzaamheden worden zorgvuldig afgestemd met de stad en de politiediensten.

‘s Nachts

Fluvius probeert om sommige ingrijpende werken ‘s nachts uit te voeren om overlast tijdens drukke uren te beperken. Voor voorbijgangers is er een gemakkelijke manier om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken over de werken: via een QR-code op het stationsplein kunnen zij snel alle relevante informatie vinden.

“De werken aan de stationsbuurt gaan onverminderd door en dragen bij aan een sterkere en veiligere toekomst voor de Bruggelingen en bezoekers van de stad. Fluvius blijft zich inzetten voor de succesvolle uitvoering van dit grote project en de versterking van de netwerken voor morgen”, aldus de boodschap van Stijn Faelens.