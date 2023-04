Fluvius versterkt elektriciteitsvoorziening Heuvelland en Mesen

Netbedrijf Fluvius voert grote aanpassingswerken uit aan het transformatorstation (TS) van Neerwaasten om de elektriciteitsvoorziening naar Heuvelland en Mesen te versterken. Dat TS ligt op de Waals-Vlaamse grens. Fluvius voorziet er een reeks nieuwe middenspanningslijnen die de ruime regio zullen ondersteunen bij de energietransitie.

Het transformatorstation van Neerwaasten is een historisch knooppunt in het elektriciteitsnet. De Belgische beheerder van het hoogspanningsnet Elia bouwde er vijf jaar geleden een volledig nieuw station. En van daaruit liepen zowel toevoerlijnen naar de Vlaamse gemeenten Heuvelland en Mesen, als naar de Waalse gemeente Komen-Waasten (Comines-Warneton), een exclave van Henegouwen. Zowel de Vlaamse netbeheerder Fluvius, als de Waalse netbeheerder Ores wisselden het beheer ervan met elkaar af.

Uitbreiding

Maar daar komt nu verandering in. Om de energiebevoorrading in de ruime regio te kunnen garanderen, voorzag Elia een uitbreiding met drie zwaardere transformatoren (spanning van 150 naar 15 kilovolt) elk met een vermogen van 50 MVA (megavoltampère). Zowel Fluvius als de Waalse netbeheerder Ores moeten daarnaast ook hun lokale netten versterken. En daarbij halen ze meteen hun twee elektriciteitsnetten uit elkaar via aparte stations.

Jason Pierloot, expert tranformatorstations bij Fluvius: “Ores en Fluvius splitsen het transformatorstation uit: elke partij beheert voortaan het beveiligings- en communicatiesysteem voor haar gedeelte. Dat noemen we de ontvlechting. Eens die is gerealiseerd, zal Ores het Waalse stuk net in eigen beheer uitbaten. En Fluvius doet dat voor het Vlaamse gedeelte. Voor alle duidelijkheid: daar zit geen enkele communautaire logica achter. De ontvlechting zorgt gewoon voor een veiliger en efficiënter beheer en biedt beide netbeheerders meer uitbreidingsmogelijkheden. De samenwerking met de collega-netbeheerders loopt prima. Omdat deze regio zeer dun bevolkt is, veroorzaken de werken zo goed als geen hinder voor omwonenden of passanten. Begin 2024 zullen ze afgerond zijn.”

Energietransitie

Door de energietransitie worden almaar meer fossiele brandstoffen vervangen door elektriciteit. Denk maar aan de opmars van warmtepompen, elektrische voertuigen of bedrijven die hun productie ombouwen naar elektrische aandrijving. Daarnaast komt er ook meer en meer lokale elektriciteitsinjectie bij, bijvoorbeeld van zonnepanelen en windmolens. Daardoor zal het elektriciteitsnet almaar meer worden belast en voert Fluvius vandaag al netversterkingen uit.