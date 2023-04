Fluvius ontdekt sturingsfout: openbare verlichting in Deerlijk en Waregem functioneert straks weer normaal

Het aansturen van de openbare verlichting in Deerlijk en Waregem verloopt anders dan normaal. De verlichting ontsteekt te vroeg en dooft te laat. De oorzaak is nu gevonden.

De openbare verlichting wordt gestuurd door een optische sensor, een toestelletje dat het licht en de duisternis in de gaten houdt, om zo de openbare verlichting in of uit te schakelen. Daar loopt het mis mee, kon Fluvius achterhalen. De verlichting ontstak te vroeg en doofde te laat.

Verbinding

“De verbinding met deze sensor verliep niet goed, waardoor een ander systeem werd gebruikt. Dit systeem diende als een reserveoplossing maar was minder nauwkeurig dan de sensor”, klinkt het bij Fluvius.

“Intussen zijn onze collega’s aan de slag om het probleem op te lossen, de openbare verlichting zal weldra weer normaal werken.”