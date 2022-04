Fluvius botst op oorlogsmunitie tijdens rioleringswerken in Pervijze

Tijdens rioleringswerken in Pervijze, deelgemeente van Diksmuide, botsten graafmachines op een groot aantal explosieven uit de Eerste Wereldoorlog. En hoewel obussen geen zeldzaamheid vormen in de West-Vlaamse bodem, worden ze niet vaak in deze aantallen aangetroffen.

De omgeving van de Schorestraat wordt momenteel heraangelegd met twee veiligere kruispunten, nieuwe fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel. Het was bij de sleufwerken voor dat laatste dat de graafmachines van Fluvius op verschillende plaatsen projectielen uit de grote oorlog aantroffen.

Ontmijningsdienst

“Uiteraard legden we de werkzaamheden meteen stil en riepen we de hulp van DOVO in”, vertelt Isabel Vanderhaeghe, projectleider voor de rioleringswerken van Fluvius.

“De ontmijningsdienst is meteen ter plaatse gekomen, heeft de verdachte munitie onschadelijk gemaakt en onderwierp vervolgens de rest van ons tracé aan een ferromagnetische oppervlaktescan, om eventuele andere risico’s tijdig te ontdekken.”

© Fluvius

Dat op die plaats zo’n hoge concentratie aan munitie wordt gevonden is geen verrassing. Tijdens WO I bevond zich in de nabijheid van de Schoorbakkebrug namelijk een sterk verdedigd Duits bruggenhoofd dat bijgevolg zwaar is bestookt door geallieerde artillerie.

Intussen is de locatie, na grondig onderzoek door een CTE-deskundige (conventionele en toxische explosieven), vrijgegeven en zijn de wegwerkzaamheden hervat.