Fluvia en Zwever schenken materieel aan Oekraïne: “De noden blijven heel groot”

Verschillende organisaties in Zwevegem bundelden de krachten voor Novgorod-Siversky, een zwaargetroffen stad in Oekraïne. Na een benefietconcert en met de medewerking van Fluvia krijgen verschillende brandweerwagens er een tweede leven.

Eind november vorig jaar organiseerde Zwever een benefietconcert met Wannes Cappelle samen met het Kortrijks Vocaal en Instrumentaal Ensemble. “Met de opbrengst wilden we graag iets doen voor Oekraïne. We hadden gesprekken met iemand die veel familie heeft in een getroffen regio en zo werd snel duidelijk dat er op korte termijn nood was aan bestelwagens, fietsen en boomzagen”, vertelt Veerle De Mey van Zwever.

Zwever, het open netwerk van Zwevegemse verenigingen en vrienden, gebruikt verbinding als hefboom om culturele en sportieve coproducties op te zetten. Dominiek Callewier: “Het zorgt ervoor dat we in nauw contact staan met elkaar. Zo werd duidelijk dat er vier brandweervoertuigen beschikbaar werden na een reorganisatie in de brandweerzone. Na gesprekken met de Fluvia-raad met voorzitter Francis Benoit en Zonecommandant Olivier Dorme werd beslist om die te schenken aan Oekraïne, samen met persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast voorziet Zwever met de steun van de firma Lecot en vzw Mobiel in 20 fietsen en een kist met drie professionele kettingzagen.”

Wings of Valor

De stad Novgorod-Siversky ligt vlakbij de Russische grens en werd in 2022 als een van de eersten getroffen door zware Russische bombardementen. Met 23.626 inwoners en een uitgebreid grondgebied van 1803 km², bijna 60% van de oppervlakte van West-Vlaanderen, zijn de noden op vandaag heel groot.

De volgende stap is om alle goederen te leveren in Novgorod-Siversky. Daarvoor doen Zwever en Fluvia een beroep op Wings of Valor. “Deze stichting is gevestigd in de Oekraïense stad Lviv. Ze zorgen voor ondersteuning van de brandweerkorpsen en ziekenhuizen ter plaatse en de wederopbouw van onderwijsinstellingen. Daarvoor kunnen ze terugvallen op een groep Duitse en Oekraïense studenten die de non-profitorganisatie ‘Wiederaubaus der Ukraïne’ hebben opgericht.”

Met deze zending leveren Zwever en Fluvia een belangrijke bijdrage aan het herstel van Novgorod-Siversky. “Uit een overleg met de lokale overheden bleek dat er een sterke nood blijft aan rollend materieel om gezinnen te verhuizen op plaatsen waar er voortdurend geschoten wordt. Ook blijft het belangrijk om tijdig medicijnen en voedsel te leveren”, besluit Veerle De Mey.