Fluffy zoekt gezelschap in grote tuin

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem.

Zij zoeken een thuis voor Fluffy, een tam vrouwtjeskonijn dat nood heeft aan een grote tuin en een paar vrienden. “Fluffy werd enkele weken geleden in beslag genomen”, vertelt vrijwilliger Kyler Hanskens.

“In het begin was ze heel schuchter, maar nu gaat het al beter. Wie voorzichtig is, mag haar zelfs al eens zachtjes aaien. Wie met een snoepje langskomt, is meteen haar beste vriend.” De vrijwilligers zoeken baasjes voor Fluffy die geduld zullen hebben met haar onzekerheid en die bereid zijn haar lange haren geregeld te laten trimmen. (AN)

Interesse? Mail naar info@dierenasiel-leiestreek.be