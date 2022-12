Florist Frederiek Van Pamel heeft de mooist versierde gevel van Brugge

De mooist versierde gevel in Brugge dit jaar is gekend. De jury besliste uit de 34 inzendingen en reikte de cheque van 1.000 euro voor het tweede jaar op rij uit aan Frederiek Van Pamel. B&B Barabas wordt beloond met een mooie tweede plaats en een cheque van 500 euro.

“Meer dan 1.000 kerstbomen zorgen ervoor dat kerst in Brugge een magische periode is”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. “We deelden zelf 435 kerstbomen uit aan handelaars.”

Voor het tweede jaar op rij organiseerde Stad Brugge de wedstrijd ‘Mooiste kerstversiering’. Van 12 tot 23 december konden Brugse handelaars foto’s van de versierde gevel van hun handelspand insturen. Hiermee maakten ze kans op een geldprijs.

“Met deze wedstrijd stimuleerden we de handelaars om hun steentje bij te dragen om Brugge tijdens deze feestperiode sfeervol te maken. Er namen dit jaar 34 Brugse handelaars deel aan de wedstrijd, dit zijn er 17 meer dan vorig jaar. Uit de prachtige inzendingen blijkt duidelijk dat de Bruggelingen enthousiast zijn om bij te dragen aan de kerstsfeer in onze stad.”

Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “De deelnemers zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om tijdens de donkere maanden extra sfeer te brengen in onze stad. De kwaliteit en het aantal inzendingen is dit jaar opnieuw zeer hoog. Ik wens iedereen te bedanken die hier aan bijgedragen heeft.”

Anders dan vorig jaar werden dit jaar geen drie, maar vijf winnaars uitgekozen.

Winnaar: Frederiek Van Pamel

De jury besliste uit de 34 deelnemers dat Frederiek Van Pamel voor het tweede jaar op rij de eerste plaats verdient. “Ieder jaar komt Frederiek Van Pamel met een vernieuwend concept. Net zoals vorig jaar springt deze gevel in de Ezelstraat meteen in het oog”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Florist en decorateur Frederiek Van Pamel hing dit jaar metershoge kerstversiering in de vorm van een omgekeerde kerstboom aan zijn gevel. In de boom zijn rode kerstballen aangebracht. ’s Avonds wordt de boom gehuld in kerstlichtjes en wordt de gevel sfeervol rood verlicht.

“Iedere winter kijken we uit naar de blikvanger in de Ezelstraat. Het is een mooi zicht, waar zowel onze inwoners als de bezoekers aan onze stad mee van kunnen profiteren”, bekent schepen van Toerisme Mieke Hoste.

B&B Barabas: welverdiend tweede

Op de tweede plaats werd B&B Barabas uit de Hertsbergestraat gekozen, een plaats hoger dan vorig jaar, toen de B&B de derde prijs won. Zij winnen een geldprijs van 500 euro. De volledige achtertuin van de B&B werd versierd en in lichtgevende letters staat er ‘Santa’s Home’ te lezen.

Op de derde plaats staat nieuwkomer TouGou, die van de Smedenstraat meteen een blikvanger maakt. Voor hen een geldprijs van 350 euro. Op de vierde plaats staat Restaurant Chagall uit de Sint-Amandsstraat, waarvan de voorgevel met pastelkleurige bloemen versierd werd. Het restaurant wint 250 euro. Vijfde plaats is voor Hotel Castillon, Heilige-Geeststraat, zij winnen 200 euro.

Extra verrassing

“Aangezien deze handelaars zich zo ingezet hebben om onze stad op te fleuren tijdens de kerstperiode, willen we graag de zaken die niet gewonnen hebben ook bedanken,” zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“De 29 overige handelaars ontvangen elk een Brugge cadeaubon van 50 euro. Dit bedrag kan uitgegeven worden bij Brugse handelaars. Misschien nog een ideetje voor onder de kerstboom. Met een Brugse cadeaubon steun je onze lokale handelaars”, aldus burgemeester Dirk De fauw.