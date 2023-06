Floris (29) verzamelt in Oekraïne met kogels doorzeefde planken voor nieuwe installatie: “Zij verloren net als burgerslachtoffers hun doel door de oorlog”

De Roeselaarse kunstenaar Floris Boccanegra (29) verblijft momenteel in Oekraïne, waar hij werkt aan een nieuwe installatie die de vernietigende impact van de oorlog op burgerslachtoffers toont. Hij verzamelt er voor zijn nieuwste project Set Aside houten planken die met kogels of door schrapnel van granaten doorzeeft zijn. Het resultaat wordt in juli in een galerij in hoofdstad Kiev getoond. Het werk van Floris gaat de grote wereldproblemen niet uit de weg. Zo droeg hij vorig jaar nog duizend kilogram ijs naar een bijna verdwenen IJslandse gletsjer om de gevolgen van de klimaatopwarming aan de kaak te stellen. In Roeselare, waar hij vorig jaar Cultureel Ambassadeur was, exposeerde hij dan weer 42 maskers van migranten die vanuit Europa de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden maken. Voor zijn volgende project Set Aside zit hij momenteel in het Oekraïense Kiev.

Mooie metafoor

“Ik wilde al langer iets doen rond de oorlog in Oekraïne, maar vond nooit echt iets dat mij bij paste. Tot ik drie maand geleden een verhaal uit de Eerste Wereldoorlog las waaruit bleek dat de zagerijen in West-Europa een groot probleem hadden. Als ze bomen wilden kappen rond de frontstreek lukte dat nauwelijks omdat ze vol zaten met kogels en andere metaalfragmenten. Ik beeldde me in dat zo’n doorzeefde plank dan aan de kant werd gezet tot ze er een ander nut voor vonden. Daarin zag ik een mooie metafoor met de Oekraïense burgers. Door de oorlog verloor die plank zijn nut en bestemming, net zoals burgers zowel fysiek als psychisch onder al dat geweld lijden. Ook zij raken op een bepaalde manier ‘beschadigd’ en zien hun doel en ambitie in het leven plots stopgezet. Ze zijn tegen wil en dank ook even aan de kant gezet.”

En dus trof Floris de nodige voorbereidingen om in Oekraïne twee weken lang houten planken te verzamelen die door oorlogsgeweld zijn gemarkeerd. “Van kogels tot schrapnel van granaten”, zegt hij. “Met het beeld van die kapot geschoten planken kan ik een mooi verhaal vertellen over de zware beproevingen die burgers hier moeten doorstaan. Ik ben reeds naar Boetsja getrokken, de stad waar de Russen vorig jaar nog een groot bloedbad hebben aangericht. Tussen het puin vond ik er al zestien planken die geschikt zijn voor mijn project. Eerstdaags trek ik ook naar de noordoostelijke stad Charkov, waar ik hetzelfde zal doen tot ik een dertigtal planken heb. Tussendoor bewerk ik die planken wat, door te schrapen en schaven, maar ook met een brander om ze een zwart uiterlijk te geven, waardoor ze nog breekbaarder ogen.”

Kunstexpo

Aanvankelijk wist Floris nog niet waar hij zijn nieuwe installatie zou tonen, maar dat probleem is ondertussen opgelost. “In Kiev kwam ik in contact met een galerijhoudster die mijn project meteen omarmde. Toen ik vroeg of ik bij haar aan het project mocht werken, stelde ze meteen voor om de installatie deel te laten uitmaken van een kunstexpo rond de oorlog. In juli komt er een groep politici uit de Europese Unie naar Kiev en dan zullen ze ook de galerij bezoeken. Deze meevaller vormt toch een contrast met ons land, waar het soms lang zoeken is naar een geschikte exporuimte.”

“Impact van conflict in de kijker zetten”

Bang voor oorlogsgeweld is Floris niet. In 2017 deed hij qua thematiek iets gelijkaardigs door doorzeefde rolluiken in de Iraakse stad Mosoel te recupereren, terwijl terreurgroep IS nog een deel van de stad in handen had. “Dit keer is de situatie anders. Kiev wordt goed verdedigd, al gaat het luchtalarm hier wel geregeld af. De stad beschikt gelukkig over een metrostelsel, waar ik al eens ben gaan schuilen. Andere keren sliep ik dan weer door het alarm heen, maar het appartement waar ik verblijf ligt op zich in een veilige zone. Alleen de tocht hierheen – een vlucht naar Polen en dan met de trein naar Kiev – was iets moeilijker. Ik heb wel veel puin gezien, maar oorlogsgeweld niet. Met mijn installatie wil ik nog eens de impact van het conflict in de kijker zetten.”