Florence (29) zet droom van overleden zus verder: “Ze was zó fier op haar schoonheidssalon”

Florence De Grim (29) staat voor misschien wel dé uitdaging van haar leven. Vanaf 4 november is zij de nieuwe uitbaatster van ontharingsstudio Epilmed in Brugge. Ze zet op die manier de levensdroom van haar zus Isabelle (50) verder, die midden september totaal onverwacht overleed. “Ze was zó fier op haar zaak, maar dit is ook een kans om mijn eigen droom te schrijven. Ik heb er enorm veel zin in.”

“Ja, het is spannend. Maar ik ben vooral enorm enthousiast.” Florence laat er geen twijfel over bestaan: ze smijt zich vol overgave op de nieuwe uitdaging die haar pad kruist. Want tot voor kort was de 29-jarige Brugse niet actief in de schoonheidssector, maar wel als verpleegkundige. Een grote ommezwaai dus, maar wel één waar ze voor 100 procent achter staat. “Een paar maanden geleden stelde ik me al eens de vraag: is mijn huidige job hetgeen wat ik wil blijven doen? Na het overlijden van Isabelle begon ik nog meer na te denken. Toen de vraag kwam om Epilmed verder te zetten, liet ik het even bezinken, maar al vrij snel wist ik: ja, deze kans móet ik grijpen.”

Fier op zaak

Hoe enthousiast ze ook aan het nieuw avontuur begint, liever had Florence gewoon alles bij het oude gelaten. Want dat zou betekenen dat haar zus Isabelle zélf haar droom zou blijven beleven. De 50-jarige vrouw overleed vorige maand totaal onverwacht aan een hartklepfalen. De (plus)mama van vier kinderen liet een grote leegte na bij vrienden, familie én klanten van haar ontharingsstudio. “Ze was kerngezond en was een half jaar voordien nog op controle geweest bij de cardioloog. Alles was in orde, dan verwacht je zo’n nieuws natuurlijk niet. Toen ik het nieuws hoorde, zakte de grond weg onder mijn voeten. Er zijn momenten dat ik het nog altijd niet geloof dat Isabelle hier niet meer is”, vertelt zus Florence. “Ze was zó fier op haar zaak. Dat motiveert me nog meer om er volledig voor te gaan.”

Opleidingen

En zo staat Florence voor misschien wel dé uitdaging van haar nog jonge leven. “Ik wil niet alleen de droom van mijn zus voortzetten, maar tegelijk die van mezelf schrijven. Natuurlijk speelt het emotionele aspect een rol. Toch ben ik overtuigd van mijn beslissing. Ook mijn partner Tom staat volledig achter deze beslissing. Ik hecht zelf veel belang aan verzorging en er goed uitzien. Dus in dat opzicht ligt Epilmed volledig in het verlengde van mijn persoonlijkheid en zelfs deels de verpleging.”

Binnen de familie is iedereen overtuigd dat Isabelle trots zou zijn op haar zus. “Ondanks het leeftijdsverschil kwamen we heel goed overeen. Ik ben ook de meter van haar jongste kindje”, aldus Florence, die volop bezig met het volgen van opleidingen. “Mijn volledige focus ligt momenteel daarop”, knikt de vrouw. “Zoals ik zei: de goesting om er iets moois van te maken, is helemaal aanwezig.” (MM)