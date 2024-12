Fleur organiseert Warmste Week voor… dieren

Onder alle mooie initiatieven voor De Warmste Week mist de Brugse Fleur Coevoet toch wat aandacht voor dieren. En daarom organiseert ze zelf een actie waarmee ze 150 katten en 61 honden in onze provincie een lekker kerstmaal wil bezorgen.

De Warmste Week haalt momenteel weer heel wat centen op om mensen op verschillende manieren te steunen, maar daarbij viel het Fleur Coevoet (42) op dat dieren tot dusver uit de boot vallen. Zelf heeft ze altijd al een groot hart gehad voor poezen: “Omdat het zo’n wijze wezens zijn”, legt ze uit. “Ze zijn authentiek en leven in het moment, daar heb ik bewondering voor.” Zelf heeft ze momenteel vier poezen in huis: Lychee vond ze op straat, Billy, Charlie en Toby adopteerde ze uit verschillende poezenopvangcentra.

“Ik besloot dan maar zelf een actie op poten te zetten om de vele katten en honden die in asielen en opvangcentra in onze regio zitten, eens extra te verwennen door hen een kerstmaal te bezorgen”, legt ze haar initiatief uit. “Er worden weliswaar her en der kerstmarktjes georganiseerd door asielcentra, maar ik wilde graag een meer directe actie op poten zetten. Wie dat wil steunen, kan nog tot woensdag 18 december 10 euro (of meer) doneren. Met het ingezamelde geld kopen we natvoer voor honden en katten, die we op vrijdag 20 december onder elf dierenorganisaties in West-Vlaanderen gaan verdelen.” De organisaties zijn Knokke(n) voor dieren, Blauwe Kruis Brugge, Dierenasielen Oostende en Knokke-Heist, Zwerfkatjes in Nood in Eernegem, Poespartoe vzw, Kathleens Katjes in Middelkerke, Het Kittenhuis in Jabbeke, Poezelou in Koekelare, en als de opbrengst groot genoeg is ook ‘t Kattenkwaad in Izegem en Fur-Ever-Catz en Kathy’s Cathouse in Ardooie.

Fleur kan tot haar vreugde rekenen op heel wat goodwill. “Het enthousiasme is hartverwarmend! Met de eerste donaties heb ik al een bestelling van kuipjes natvoer kunnen plaatsen”, klinkt het enthousiast. “Bij Aveve in Sint-Andries kreeg ik een hele winkelkar dierenvoeding cadeau, ook bij Stock Vermeersch bekijkt men momenteel wat ze er kunnen missen. Wie overigens niet graag geld doneert, kan mij ook eten of dierenmateriaal zoals dekentjes of manden bezorgen, die ik dan meeneem naar de verschillende organisaties. En als dit een succes wordt, kan het voor herhaling vatbaar zijn”, aldus Fleur.

