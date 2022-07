Flessenpost uit Maldegem is ‘maar’ 110 jaar oud en dus niet de oudste ter wereld.

De flessenpost uit Maldegem blijkt na onderzoek 110 jaar oud te zijn, en is dus niet de oudste flessenpost ter wereld. De fles met boodschap werd in het St. Annapark gevonden, onder het beeld van Diana. Het bevat wel belangrijke informatie voor Maldegem.

De flessenpost werd vorig jaar per toeval tijdens onderhoudswerken aan het beeld ontdekt. Er kwam in eerste instantie heel wat volk naar het park om getuige te zijn van het ontrafelen van het geheim achter de flessenpost. Er wachtte hen een teleurstelling. In de fles bleek immers een gesloten omslag te zitten.

Omdat in Maldegem niemand zich kon herinneren waar de fles vandaan kwam of wat erin zat, namen experten de tijd om ze voorzichtig te openen. Om te voorkomen dat de brief schade zou oplopen, werd hij meegenomen en met fijn materiaal geopend. Onder andere een archeoloog van Universiteit Gent werkte mee aan het project.

Uiteindelijk bleek op de brief belangrijk info over Maldegem te staan. “Dit beeld is hier geplaatst door den wel Edelen Heer Fréderic Dhont eigenaar van dezen eigendom den 23 Maart van het jaar1912”, zo leest de brief.

Geen wereldschokkend nieuws

“Er stond geen wereldschokkend nieuws in het briefje maar het bevat wel belangrijke informatie voor de gemeente Maldegem. Nu weten wij precies wanneer het beeld van Diana in het park werd geplaatst”, aldus burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). Hij volgde de ontknoping van de flessenpost op de voet.

Dankzij de datum op de brief weten we meteen dat die 110 jaar oud is. Daarmee is het niet de oudste flessenpost van de wereld. Die bevindt zich in Australië en dateert van 12 juni 1886. Die fles werd 132 jaar later gevonden.

Meer flessenpost

De kans dat er nog meer flessenpost verborgen is in het Sint Annapark is volgens Eddy Reniers niet denkbeeldig. “Mijn moeder werkte tot 1956 voor de familie Dhont. Zij wist dat er toen drie beelden in het park stonden. Twee van die beelden werden door de gemeente verwijderd.”

“De kans is groot dat de heer Dhont ook onder de sokkel van die twee andere beelden een flessenpost heeft verstopt. Even de grond omwoelen waar de twee verdwenen beelden stonden, zou daar duidelijkheid kunnen brengen”, besluit hij.

