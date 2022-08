Flavie zoekt een actief gezin

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw Helping Dogs in Tielt. Zij zoeken een thuis voor Flavie, een Argentijnse dog in de fleur van haar leven.

“Flavie is drie jaar oud en woont op dit moment nog bij haar eerste baasjes, maar daar moet ze dringend weg”, vertelt Filip Cnudde van vzw Helping Dogs. Samen met zijn vrijwilligers streeft hij ernaar om honden op een duurzame manier te herplaatsen. De vzw heeft geen asiel maar beschikt wel over enthousiaste opvanggezinnen.

Aanhankelijk en waaks

“Flavie loopt over van energie en heeft dus tamelijk wat fysieke uitdaging nodig”, aldus Filip. “Ze is een lieve, aanhankelijke hond die ook waaks is. Ze is lief voor mensen die ze kent, maar ze vindt het niet fijn als vreemden zomaar over haar kop aaien. Tijdens het wandelen is Flavie sociaal met andere honden, maar samenwonen met een ander huisdier is niet iets waar ze voor staat te springen. Al lijkt het wel te klikken met katten.”

Filip hoopt op een actief, zachtaardig en consequent baasje dat Flavie een warme thuis kan bieden. Ook belangrijk om te weten, Flavie kan goed alleen blijven en zit graag in de auto. Ze is niet gesteriliseerd en wordt niet geplaatst bij kleine kinderen. “Daar heeft ze echt te veel energie voor”, besluit Filip.