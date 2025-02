Flavie (61) stierf onverwacht, nu eren zijn vrienden hem met nieuwe routes: “Hij was een volksfiguur op de fiets en de motor”

Als ‘Flavie’ groeide Filip Knockaert (61) uit tot een volksfiguur in Ieper en omstreken. Hij overleed onverwacht en nu eren zijn vrienden hem met nieuwe routes langs plekjes waar hij graag passeerde op zijn vintage motor en koersfiets. “Je mag hem gerust een volksfiguur noemen.”

‘Flavie’ bleek een naam als een klok in Ieper en ver daarbuiten. Het was de bijnaam van Filip Knockaert, die begin dit jaar plots overleed op 61-jarige leeftijd. “Voor ons toch onverwacht”, vertelt Diederik Vandenbilcke (60), een van z’n vele vrienden. “We wisten wel dat Flavie leed aan suikerziekte, maar dat dit hem fataal zou worden en zo snel… dat zagen we niet aankomen.”

De man was gekend voor zijn persoonlijkheid, humor, verschijning en vriendschap. “Je mag hem gerust een volksfiguur noemen”, stelt Diederik. “Ik leerde Flavie kennen toen hij in de vorige eeuw uitbater was van café Cuba op een straathoek bij de gevangenis van Ieper. Ik vond hem toen een lookalike van Freek de Jonge, de Nederlandse cabaretier. Flavie was taalgevoelig, kon fijn uit de hoek komen met een uitgesproken mening en had cassante humor. Ik kon zijn muzieksmaak appreciëren: Neil Young, The Band, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Frank Zappa… de betere rockmuziek.”

“Na zijn eigen caféperiode vlinderde hij van kroeg tot kroeg in de ruime regio, hij had zeker een twintigtal stamcafés. Vanwaar de bijnaam Flavie komt? Geen idee. Weinig mensen kenden zijn echte naam.”

‘Flavie-routes’

Ook in het straatbeeld groeide Flavie uit tot een herkenbaar figuur. “Hij was een gepassioneerde motard, die verknocht was zijn vintage rood-roze BMW. Hij heeft die motor heel lang gehad”, weet Diederik. “Daarnaast was hij een gepassioneerde wielertoerist. Hoewel hij niet aangesloten was bij een club reed hij hier en daar wel eens mee. Hij fietste graag in Heuvelland en de grensstreek, stopte voor een foto aan het graf van Frank Vandenbroucke in Ploegsteert en hield graag halt in horecazaak De Hollemeersch bij de Kemmelberg om op het gemak iets te eten en te drinken.”

Zo rijpte het idee voor de ‘Flavie-routes’. “De afscheidsplechtigheid van Flavie werd in intieme kring georganiseerd en dat respecteren we”, aldus Diederik. “Toch wilden we met een aantal van zijn vrienden een passend eerbetoon plannen. Samen met Marc Doize, Philip Charlet, Marjola Maes en Dario Gouwy zaten we intussen een paar keer samen om twee routes uit te tekenen voor wielertoeristen en motards. In deze organiserende groep was Flavie de spil, een goede vriend die ons nu verbindt. ‘Zijn’ nieuwe routes werd recent getest en goedgekeurd.”

Foto’s en klassiekers

De routes worden op zaterdagnamiddag 5 april voor het eerst in groep ingereden. “We verzamelen tussen 13 en 14 uur aan café Klein Rijsel bij de Ieperse Rijselpoort. De parking zullen we er reserveren en vrijhouden. Daar vertrekken de fietsers en motards en ze passeren dan langs plekjes waar Flavie vaak en graag kwam. Tijdens dit evenement houden we misschien wel eens een minuut stilte, maar het mag geen begrafenissfeer worden. Naast ernstige momenten moet het er ook ludiek aan toe gaan, in de geest van Flavie. Hij wordt door velen gemist, dus we verwachten wel wat volk. De routes eindigen ook aan café Klein Rijsel, waar we pistolets en braadworsten voorzien. Binnen zullen we foto’s van Flavie projecteren via een beamer en Patrick Masson zal klassiekers draaien uit de tijd van café Cuba.”

Wie er op 5 april niet kan bij zijn, kan altijd op een zelfgekozen moment en eigen tempo de parcoursen afwerken. “We zorgen dat de routes in de toekomst verder gedeeld worden voor al wie het wenst.” (TP)