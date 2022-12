Flaneren langs 13 chalets tijdens overdekte kerstmarkt in Beveren

Op zaterdag 10 december vanaf 15 uur wordt het weer op de koppen lopen in het centrum van Beveren. Dan vindt immers de Bourgondische kerstmarkt van het Bevers Komitee plaats met maar liefst 13 gezellige chalets.

“En de weergoden kunnen alvast geen roet in het eten gooien, want we opteren dit jaar voor een volledig overdekte kerstmarkt”, aldus Filip Lievens, voorzitter van het Bevers Komitee. “We zijn vooral blij dat we weer kunnen en mogen organiseren na de voorbije twee coronajaren. De inschrijvingen verliepen alvast heel vlot. De verenigingen kijken er naar uit om iedereen weer te kunnen ontvangen op deze gezellige kerstmarkt.”

De chalets zullen aan de kerk in de Beversesteenweg en Izegemseaardeweg opgesteld staan en het Bevers Komitee denkt uiteraard weer aan de kindjes met onder meer een visspel en grime. “Er wordt ook weer een kersttombola georganiseerd en de kerstman mag uiteraard ook niet ontbreken. En een leuk extraatje: Vespa Club Roeselare zal door Beveren rijden in kersttenue en met aangepaste verlichting. We kijken alvast enorm uit naar onze Bourgondische kerstmarkt”, aldus Filip Lievens. Heel wat Beverse verenigingen nemen deel aan deze kerstmarkt, ook de dames van Markant zijn van de partij.

Picon voor goede doel

“We verkopen opnieuw onze zelfgemaakt picon”, aldus voorzitter Mieke Termote. “De opbrengst hiervan gaat zoals gewoonlijk naar Samugam, de organisatie die probeert om de levensstandaard van kwetsbare bevolkingsgroepen in India te verbeteren, en naar vzw Clemensactie, die zich voor kleine sociale projecten in Congo inzet. Picon bestellen kan altijd via markantbeverenroeselare@gmail.com, maar op de kerstmarkt in Beveren kan je dus al eens proeven.”

De overige chalets worden bevolkt door de Allemanschotters, het Bevers Komitee, Plus 13, Pizza matic, Wesley Devos, Vriendenkring scheidsrechters Roeselare, Heem KSA Bebo, Bevers Turbo Team, Daisy en Schauni, De Ringbowlers, minivoetbalploeg Thieghy Decor/Solid Strech en Smoefelkar.

Wie langs wil komen: parkeren is geen probleem. Er is een ruime parking aan de achterkant van de kerk en er is ook gratis busvervoer voorzien in heel Roeselare.

(SM/foto SB)