Flandrien Kaas weer in de prijzen op World Cheese Awards: “Bijzonder fier dat onze inspanningen nog steeds worden beloond”

Op de jaarlijkse World Cheese Awards, deze keer in Wales, viel Flandrien Kaas opnieuw in de prijzen. Drie kazen van het ambachtelijke familiebedrijf De Kazerij in Wervik werden beloond met een gouden, zilveren en bronzen medaille in de categorie ‘harde goudse kazen’.

Hiermee bevestigt Flandrien Kaas haar sterke internationale reputatie. “Volgend jaar is het tien jaar geleden dat Flandrien Kaas werd gelanceerd”, zeggen zaakvoerders Jan Desmet en Helga Deloof. “We zijn bijzonder fier dat onze inspanningen voor kwaliteit en vakmanschap nog steeds worden beloond door de internationale jury van de World Cheese Awards. Deze erkenning is een mooie bekroning voor het harde werk van heel ons team.”

De World Cheese Awards zijn het jaarlijkse toptreffen voor kaasmakers uit heel de wereld. Een jury van professionals verzamelde afgelopen week in Wales om de ingestuurde kazen te beoordelen op smaak en kwaliteit. Aan de ondertussen al 34ste editie namen ruim 4.400 kazen uit 42 landen deel, die werden beoordeeld door een jury van liefst 250 kaasexperts.

Harde goudse kazen

“Flandrien Oud, een harde goudse kaas die minstens twaalf maanden heeft gerijpt, werd met een gouden medaille bekroond”, zegt Jan Desmet. “Flandrien Gerijpt, zes maanden oud, kreeg van de jury een zilveren medaille en Flandrien Grand Cru, achttien maanden gerijpt, was goed voor brons.”

“We behouden met deze onderscheidingen onze toppositie in het gamma van de harde goudse kazen. De World Cheese Awards zijn jaarlijks het moment waarop heel de kaaswereld in spanning wacht. Dat we jaar na jaar in de prijzen blijven vallen, is fantastisch. We werken hard om kwalitatieve en smaakvolle kazen te produceren, waarbij duurzaamheid, ambacht en liefde voor het vak centraal staan. Dit stimuleert ons om te blijven investeren in onze kaasmakerij.”

De Kazerij op de hoek van de Robert Klingstraat en Vagevuurstraat werd in 2013 opgericht. Van bij de start maakte men werk van een duurzame visie: “We huldigen het principe van de korte keten”, zeggen de zaakvoerders. “We werken nauw samen met melkveehouders uit de regio, met wie we afspraken hebben over hoe de koeien gevoederd worden. Voorts waken we in alle stappen van het productieproces nauwgezet over de kwaliteit.”

“Daarbij is het vakmanschap van onze kaasmeesters essentieel, maar we verzoenen onze ambacht waar mogelijk met hedendaagse technologie. Zo houden we de werkdruk beheersbaar voor de medewerkers en hebben we tegelijk garanties over de kwaliteit van de kazen aan het einde van het rijpingsproces.”

Zes varianten

Flandrien Kaas heeft intussen zes varianten op de markt: Jong, Gerijpt, Oud, Grand Cru, Light en Rouge. Het bedrijf kende de voorbije jaren telkens een stevige ‘double digit’ groei. “Jaarlijks verwerkt de kaasmakerij nu ruim 20 miljoen liter melk tot kaasbollen, goed voor een productie van zowat twee miljoen kilo kaas per jaar”, aldus Jan. “We beschikken sinds vorig jaar over een rijpingszaal waar tot één miljoen kilogram kaas in perfecte omstandigheden geaffineerd wordt.”

Deze KMO die destijds groeide vanuit de kaasgroothandel Triporteur en waarvan Jan Desmet ondertussen de derde generatie is, telt 35 medewerkers en realiseert een omzet van ruim 15 miljoen euro. Flandrien Kaas werd eerder ook bekroond met het label ‘Handmade in Belgium’ en de titel van ambassadeur ‘Lekker van bij ons’, die door de VLAM wordt toegekend. (EDB)