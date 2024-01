Flanders Events is voor de tweede keer ‘Figuur van het Jaar’: “Verdienste van de hele ploeg”

Deze week werd door het Willemsfonds en enkele lokale persmensen voor de 41ste keer de ‘Figuur van het Jaar’ gekozen. De bedoeling is om een persoon of een vereniging die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte, te huldigen. Flanders Events kwam als winnaar uit de bus.

Vooraf werd een lijst van twaalf mensen die in aanmerking kwamen, samengesteld. Die namen werden dinsdagavond aan de jury voorgelegd, die in een geheime stemming de uiteindelijke winnaar koos. In een eerste stemronde werden door ex-aequo vier finalisten vastgelegd: de organisatie van de zevenjaarlijkse Mechaegelstoet, veldrijdster Joyce Vanderbeken, Flanders Events met hun Internationaal Streekbierenfestival en het jubilerende Rode Kruis.

In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Flanders Events, die dus Figuur van het Jaar werd. Nipt tweede eindigde Joyce Vanderbeken. De organisatie van de Mechaegelstoet eindigde als derde.

Traditiegetrouw worden de winnaars de avond zelf op de hoogte gesteld en uitgenodigd om er de eerste felicitaties in ontvangst te nemen. Voorzitter Ivan Devlaminck kwam met Els Vanbossel (schatbewaarder) naar het vergaderlokaal van café ‘t Damberd. “We zijn blij verrast dat we deze titel voor een tweede keer winnen. Onze editie 2023 was inderdaad een mijlpaal in onze bestaansgeschiedenis”, zei Ivan Devlaminck. In 2010 werd de organisatie al een eerste keer Figuur van het Jaar.

Schots bierfestival

Volgens Devlaminck is de samenwerking met het Schotse bierfestival in Stonehaven hier niet vreemd aan. “Het maakt ons festival enkel maar internationaler. Beide organisaties leren van elkaar en die samenwerking ervaren we zeker als positief.” De grootste troef van het festival ligt volgens de voorzitter bij de ploeg mensen die eraan meewerken. “We hebben een hechte ploeg medewerkers. Tijdens onze tweedaagse zijn 84 mensen actief op het terrein. Dankzij hen krijgen we nu deze titel.”

De datum van de echte huldiging ligt nog niet vast. (Geert Vanhessche)