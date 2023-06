Fitte senioren openen Beweegroute

‘Blijf Fit’ is de naam van een groep Ardooise senioren die wekelijks in De Ark bijeenkomen. “Bewegen is gezond voor onze leeftijdgenoten van 55-plus, en onder leiding van sportconsulent Tom Vanelslander is er een op maat gesneden aanbod van sportieve activiteiten”, zegt Luc Lambert, die actief is binnen Blijf Fit. Balsporten, badminton, lichaamsbeweging…: het zit allemaal in het aanbod. Maar als het weer het toelaat, verlaten ze De Ark voor een aantal looppasjes of een wandeling. Nu hadden ze zich verzameld aan de gemeentelijke bib, nabij het Mgr. Roelenspark. Daar maakten ze van de gelegenheid gebruik om de Ardooise Beweegroute in te wandelen. De route is een lus van 4,2 kilometer en doet de vier Ardooise parken aan. Er is de site aan de bib, in het Mgr. Roelenspark. Er is het Volkspark, waar ook de beelden staan van de oude Ardooise ambachten. Even verpozen aan de Waterpek is de derde aangelegenheid. En dan draai je af naar waterbufferbekken 2 aan de Meersenstraat, waar je de Salamander treft. Onderweg zijn er een aantal doe-oefeningen mogelijk waarbij je gebruik kunt maken van bestaande attributen zoals een bank, een boom, een trap… De Beweegroute start aan de bib en daar staat een infobord. Groene pijlen zorgen ervoor dat je de juiste weg vindt. Met groene borden zijn de laagdrempel-activiteiten aangeduid. Om je stappen te laten registreren kun je terecht in De Ark. (foto JM)