De gemeente Hooglede- Gits plaatste fitnesstoestellen aan sporthal Ogierlande. De toestellen moeten bijdragen aan een actieve en dynamische gemeente met inwoners die graag bewegen.

“De plannen lagen al twee jaar klaar maar corona gooide roet in het eten. We vonden het geen goed idee om deeltoestellen te plaatsen in een periode waarin alles moest ontsmet worden. Eindelijk zijn we zover en kunnen we de toestellen in gebruik nemen. Om onze inwoners tot bewegen aan te zetten, is een gepaste infrastructuur nodig en daarom kozen we voor een investering in buitentoestellen aan sporthal Ogierlande.”

Gratis te gebruiken

“De toestellen kunnen door zowel jong als oud(er) vrij gebruikt worden. Momenteel worden ze zelfs bij volleybalclub Gidas Gits gebruikt tijdens de opwarming. Ook scholen en spelende kinderen passeerden hier al dus ze worden alvast vaak gebruikt. We willen met dit project in ieder geval bijdragen aan de bewustmaking dat sporten belangrijk is”, klinkt het bij de gemeente.

