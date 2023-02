Fitnesscenter The Wave 2.0 vaart nieuwe koers dankzij Lien Verhaeghe: “Alles is onder één dak te vinden”

De donkere wolken die boven fitnesscenter The Wave hingen, zijn helemaal opgeklaard. Dat betekent vooral goed nieuws voor de leden van de fitnessclub, want daarmee is de sluiting die het fitnesscenter boven het hoofd hing, definitief van de baan. Met Lien Verhaeghe (40) als nieuwe kapitein vaart The Wave 2.0. de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Het enthousiasme en de motivatie van nieuwe zaakvoerder Lien werkt aanstekelijk bij de medewerkers en de leden van de club. Lien zit boordevol ideeën en kiest vastberaden voor een nieuwe aanpak. Haar profiel beantwoordt aan alle vereisten die nodig zijn voor een zaakvoerder van een sportclub. Lien heeft een jarenlange expertise opgebouwd in boekhouding, financiële administratie en sociale wetgeving, en ze beschikt ook over sportieve genen.

Wielercarrière

“In 1998 ben ik gestart bij de dames-nieuwelingen wielrennen en maakte sindsdien ook deel uit van de nationale ploeg”, vertelt Lien. “Mijn wielercarrière bij Lotto-Belisol eindigde in 2005. Een aantal jaar heb ik als finance manager voor een bedrijf gewerkt, tot ik in 2018 mijn eigen zaak Gruppetto heb opgericht. Die past helemaal in het sportieve plaatje, want ik verkoop er onder meer Skinfit-sportkleding, sportaccessoires en -voeding, die zal worden geïntegreerd in de shop in de zaak. Zelf blijf ik ook sportief actief, maar ik hou het vooral bij lopen en fietsen. In 2018 liep ik een eerste marathon in Lissabon in 3u49.”

“Het is de bedoeling de openingsuren te verruimen”

Lien speelde al sinds de start van Gruppetto met het idee om haar zaak verder uit te bouwen. “Toen ik vernam dat de fitnessclub in Oostduinkerke zou verdwijnen en ik een bondgenoot vond in Jef De Kinder – die trouwens medevennoot is – zagen we daarin een unieke opportuniteit, en we bleven niet bij de pakken zitten.”

Eerst en vooral benadrukt Lien dat de tarieven grotendeels ongewijzigd blijven. “Voor jongeren tot 25 jaar wijzigt het tarief in positieve zin. Er zullen ook abonnementen mogelijk zijn van minimum 3 en 6 maanden, vanaf de tweede persoon op hetzelfde adres kennen we een korting toe. Het is ook de bedoeling de openingsuren te verruimen. We hebben plannen om de bestaande personal training te optimaliseren, een Small Group Training aan te vatten en om kinderyoga in ons aanbod op te nemen. Ik zal uiteraard ook vaak te zien zijn tijdens de groepslessen en in de zaal.” Verder zijn er plannen om de bar uit te breiden met een open keuken met meer gezonde restomogelijkheden en toegang voor het brede publiek via de ingang aan het fietspad.

Medewerkers gezocht

“We willen een zaak uitbouwen waar alles onder één dak te vinden is, van sportarts tot podoloog, chiropractor, kinesist, diëtist, en ook de mogelijkheid om lactaattesten en bikefitting aan te bieden. We zien het ook als een sterke troef dat iedereen gezellig kan napraten in de mooiste bar in de streek! Zodra we helemaal klaar zijn met ons nieuwe logo en onze nieuwe huisstijl, maken we ook onze nieuwe naam bekend!”

“Bijna het hele team medewerkers blijft aan boord”, geeft Lien nog mee. “Het is trouwens de bedoeling dat er nog mensen bijkomen. Lesgevers (bodypump, core, body balance, pilates, …), maar ook baliemedewerkers en bartenders.”