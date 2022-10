Firtelkenner André De Poorter wil stoet laten opnemen als Vlaams Erfgoed

De 165ste editie van de Firtelstoet was met negen deelnemende groepen opnieuw een succes. Dat de traditie na zoveel jaar nog steeds bestaat, is volgens heemkundige en Firtelkenner André De Poorter reden genoeg om de Firtel te laten opnemen in het Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De Firtelstoet, die als het officiële startschot van de traditie gezien wordt, zou dus in 1857 plaatsgevonden hebben.

“Al is dat niet 100% zeker,” zegt André. “In 1860 ging er alleszins een stoet door, maar mogelijk is de traditie zelfs nog een stuk ouder. Hier is geen schriftelijk bewijs van, maar mogelijk waren er al stoeten rond 1840. Toen ging Zulte echter door een erg arme periode en zou de traditie even stilgelegen hebben, tot 1857 dus.”

“Ook ten tijde van die eerste Firtelstoeten was Zulte nog verre van een welvarende gemeente. De stoet beperkte zich tot een vijftigtal mensen die de dinsdag op het einde van de kermis met enkele wagens door de straten trokken. Van die eerste deelnemers hebben we zelfs nog de namen, want ze kregen een kleine vergoeding van de gemeente om mee te gaan in de stoet. Pas in 1960 werd de Firtelstoet verzet naar de zondag, dat was uiteraard veel praktischer en zo konden er meer mensen komen kijken.”

165 jaar stoet

“In de streek van Zuid-Oost-Vlaanderen waren er vroeger veel Firtelstoeten, maar die zijn bijna allemaal teloorgegaan. Enkel rond Oudenaarde zijn er nog enkele: in Mater, Eine en Volkegem. In Ronse is er ook een Firtel, maar die verschilt door de religieuze inslag.”

“Van de Zultse Firtel is er geen enkele aanwijzing dat het om een religieuze traditie gaat. Een tijde geleden las ik dat de Firtel van Eine zich wou opgeven als Immaterieel Cultureel Erfgoed en toen dacht bij mezelf dat Zulte dat ook zou moeten zijn. De ouderdom van de traditie alleen zou al voldoende moeten zijn. Iets wat 165 jaar onafgebroken bestaat (uitgezonderd oorlogs- en coronajaren), dat is toch deel van ons erfgoed? Op een affiche van de Firtelstoet in 1891 werd de Firtel al een ‘aloude traditie’ genoemd. Verder is de Firtelstoet van Zulte ook echt uniek door het theateraspect, dat vind je in geen enkele van de andere nog bestaande Firtelstoeten.”

“Daarom zal ik nu, in samenwerking met de gemeente Zulte, het Firtelcomité en de Ergoedcel de aanvraag doen om de Firtelstoet te laten erkennen als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. Enerzijds uit fierheid over de traditie in het verleden maar ook voor de toekomst. Dit jaar deden opnieuw negen wagens mee, dat is nog steeds meer dan genoeg maar we willen de traditie graag nog lang bewaren.” (JF)