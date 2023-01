Firefighters 4 Nepal blijft hulp bieden aan Oekraïne

Tien maanden geleden is Marc Casteleyn, onderofficier bij de Torhoutse brandweer, met drie vrienden van Firefighters 4 Nepal (F4N) naar de grens van Polen met Oekraïne gereden om er een container en een bestelwagen met brandweermateriaal en humanitaire noodhulp te leveren. Zopas heeft F4N een tweede missie volbracht.

Die tweede steunactie bestond uit het verschepen van nuttige spullen naar het door oorlog getroffen land, onder meer ziekenhuisbedden, via de Brandweervereniging Vlaanderen (BVV). Plus: een rit door een verpleger met een ambulance vol medisch en verzorgingsmateriaal, zoals pampers en spalken.

Die man, Vasyl Halushka, is van Oekraïnse origine. Hij woont al negen jaar in België en werkt in het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk. Hij vervoert de hulpgoederen, ook powerbanks, rechtstreeks naar de Oekraïense stad Odessa.

Cast van ‘Onder Vuur’ steunt

Christophe Cocquyt, een goede vriend van Torhoutenaar Marc Casteleyn, woont in Aalter, maar is beroepssergeant bij de brandweer van Oostende, waar hij uiteraard bekendheid geniet. Hij is bestuurslid van F4N en zet zich hard in voor de transporten naar Oekraïne, al zal F4N zich dit jaar weer beginnen toespitsen op de hulp aan brandweerkorpsen in Nepal.

“In maart zijn Christophe en ik samen met nog twee brandweerlui tot aan de grens van Oekraïne gereden, maar dit keer hebben we vooral geholpen met het verzamelen van de noodhulp en zijn we niet betrokken geweest bij het vervoer zelf”, aldus Marc.

“We hebben onder meer een bijdrage ontvangen van de cast van de tv-serie Onder Vuur. Dat gebeurde via acteur Wouter Bruneel, die in de reeks de rol van Boris Weber vertolkt en ons project heel genegen is. De cast heeft niet veel ruchtbaarheid gegeven aan die financiële bijdrage, maar we zijn er uiteraard erg blij mee.”

“Ook wat Patrick Dumortier uit Westende voor onze actie betekend heeft, is zeker het vermelden waard”, vult Christophe Cocquyt aan. “Hij ontwerpt geregeld patches om op de uniformen aan te brengen. Dat zijn een soort badges, ofwel in rubber, ofwel geborduurd. Speciaal voor ons project heeft hij een patch gemaakt met de tekst United we stand. De verkoop heeft liefst 2.500 euro opgebracht. We hebben er een deel van de brandstof mee kunnen betalen om de transporten naar Oekraïne te realiseren. We zijn Patrick daarvoor dankbaar. Hij is een man met een gouden hart.”